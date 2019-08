Waze implementa función para que conductores peruanos respeten el ‘Pico y placa’

A través de un breve comunicado publicado en Twitter, Waze reveló que se encuentra trabajando en una función que permitirá que los conductores peruanos respeten la iniciativa ‘Pico y placa’.

“Hoy podemos decirles que tenemos un avance respecto a la opción “restricción de matrícula”, ya pueden ir registrando los dos últimos dígitos de su placa, solo debe ir a Opciones > Navegación > Restricción de matrículas”, señaló Waze en Twitter.

Informarles que solo es un avance con la finalidad del registro de las matrículas. Aún no se encuentra activo al 100%. La comunidad de editores aún se encuentra trabajando en esto. pic.twitter.com/rVDFBPpJP8 — Waze Perú (@WazePeru) August 13, 2019

Por si no lo sabes, la iniciativa ‘Pico y placa’ es una normativa que restringe la circulación de los vehículos por las avenidas más congestionadas de Lima, basándose en el número de su placa.

La restricción es de lunes a jueves y rige de 6:00 a.m. a 10;00 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los lunes y miércoles no circularán los autos con placas pares, mientras que los martes y jueves no circulan los impares.

Vale resaltar que esta función todavía no está implementada al 100%; sin embargo, los conductores que usen Waze ya pueden ir registrándose. Si quieres saber más detalle, no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.