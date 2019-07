WhatsApp: Descubre la misteriosa leyenda detrás de los tres emojis de monitos [VIDEO]

Los emojis se han convertido en un elemento indispensable dentro de las conversaciones por redes sociales, sobre todo en los chats de WhatsApp; sin embargo, estos curiosos íconos cuentan con amplios significados desconocidos, más allá del uso que le damos cotidianamente.

Este es el caso de los tres monitos de WhatsApp, los cuales se cubren los ojos, la boca y las orejas. En 2013, Jeremy Burge, un desarrollador de software australiano, decidió averiguar el significado de los emojis y fundó el sitio web Emojipedia, una enciclopedia virtual que profundiza sobre estos íconos.

Origen del significado

Los emojis nacieron a mediados de los 90 en Japón, cuando los fabricantes de celulares, como Apple, decidieron incorporarlos a sus teléfonos. Es así que la historia de los monitos de WhatsApp reflejan al proverbio japonés “no ver el mal”, “no oír el mal” y “no hablar el mal”.

Estos monos están inspirados en unas esculturas construidas en la primera mitad del siglo XVII dentro del santuario sintoísta Toshogu, ubicado en Nikkō, al norte de Japón. También son conocidos como “tres monos sabios” o “tres monos místicos” fueron nombrados como Mizaru (no ver), Kikazaru (no oír) e Iwazaru (no decir).

El templo y la proyección de estos monos, ahora adaptados a las plataformas digitales y popularizados por aplicaciones como WhatsApp, fueron dedicados al antiguo gobernante shogun Tokugawa Ieyasu, quien es ampliamente recordado en la cultura asiática por su sabiduría y honorabilidad.

