Samsung es demandada por ‘engañar’ a consumidores acerca de la resistencia al agua de sus teléfonos Galaxy

Una entidad reguladora de Australia demandó a Samsung por engañar, presuntamente, a los usuarios sobre la efectividad de la resistencia al agua que aseguran tener varios de los smartphones que pertenecen a la serie Galaxy.

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés), un organismo de control del consumidor, presentó recientemente una demanda contra la sede australiana de Samsung Electronics Co Ltd, argumentando que la compañía no realizó las suficientes pruebas para afirmar la impermeabilidad de sus teléfonos.

El organismo regulador indicó que había revisado más de 300 campañas publicitarias de Samsung, difundidas a partir de febrero de 2016, en donde se realizaron representaciones falsas y engañosas, exponiendo los smartphones al mar o a la piscina y asegurando que esto no afectaría al dispositivo durante su vida útil.

Sin embargo, para la ACCC la incoherencia de estas afirmaciones recae en que el gigante surcoreano señala que sus dispositivos cuentan con una resistencia IP68, un nivel que permite que duren en el agua a una profundidad de 1.5 metros durante 30 minutos, pero que no cubre todos los tipos de agua, como la salada o la de las piscinas.

Además, en su propia página web, Samsung aconseja no utilizar el Galaxy S10 en la playa o la piscina. “Creemos que los anuncios de Samsung negaron a los consumidores una opción informada y le dieron a Samsung una ventaja competitiva injusta”, aseveró la ACCC.

Por su parte, Samsung aclaró en un comunicado que defendía su publicidad, cumplía con la ley australiana y defendería el caso ante el tribunal federal de Melbourne. Si la justicia encontrara culpable a la compañía surcoreana, esta enfrentaría una multa de varios millones.

Teléfonos con resistencia al agua

A pesar del controvertido informe presentado por las autoridades australianas, el Samsung Galaxy S10 es considerado uno de los mejores smartphones con resistencia al agua. En caso del sistema operativo iOS, el iPhone XS es el mejor dispositivo de Apple con ofrece este tipo de resistencia.