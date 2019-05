Google Maps: El modo incógnito llega a la aplicación para ofrecer mayor privacidad

Google anunció esta semana, en su evento anual para desarrolladores Google I/O 2019, que Google Maps incorporará el modo incógnitodentro de su aplicación, lo que permitirá a los usuarios hacer uso del servicio de geolocalización sin que se almacenen sus datos de uso, volviendo la navegación más segura y privada.

De acuerdo con Sundar Pichai, presidente ejecutivo de Google, tras esta nueva actualización, Google Maps ya no podrá vincular las búsquedas de lugares con los perfiles del usuario. "La privacidad y la seguridad son la base de todo el trabajo que hacemos", recalcó.

La popular aplicación de mapas recientemente incorporó una herramienta que permitirá a los usuarios crear controles que eliminen automáticamente la información que Google almacena sobre sus historiales de navegación. Ahora con el modo incógnito, el servicio añade una cuota más de seguridad a su plataforma.

Al actualizar Google Maps con el modo incógnito, en la pantalla de la aplicación ahora se visualizará, dentro de la barra de búsqueda superior, un ícono con el perfil del usuario. Solo bastará con pulsar en él para que se despliegue un menú flotante que permitirá activar el modo incógnito.

Para desactivar la función, solo deberás dirigirte a la barra de búsqueda donde antes se encontraba tu avatar de perfil y presionar el ícono del modo oscuro. Nuevamente aparecerá la ventana emergente que te ofrecerá la opción para desactivarlo.

Aún no se conoce la fecha oficial en la que estará disponible esta nueva función en Google Maps, pero se espera que sea incorporado dentro de las próximas semanas y tenga soporte tanto para Android como iOS.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn