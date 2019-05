Hotmail: ¿Cómo recuperar mi correo electrónico de Outlook?

Antes de que Hotmail fuera reemplazado por Outlook, este servidor de correo electrónico era el más utilizado por los internautas. Desde el 2000, a través del Live ID, miles de personas se conectaban para enviar y revisar mensajes. Sin embargo, desde que Google y Gmail aparecieron, el uso de esta plataforma decreció.

El constante uso de cuentas desde Gmail hizo que muchos olvidaran sus anteriores emails. Si te preguntas '¿cómo recuperar mi cuenta de Hotmail?' para ingresar a tu computadora Microsoft o para recuperar algún importante mensaje electrónico, puedes leer los pasos en esta nota.

Pese a que Hotmail fue reemplazado por Outlook, los exusuarios de esta plataforma aún pueden ingresar redactando su usuario al lado de "@hotmail.com". Por ello, es importante que sepas que solo las personas que no borraron su cuenta de Hotmail pueden volver a ingresar.

¿Cómo recuperar mi cuenta de Hotmail?

Lo primero que debes hacer es ingresar a la página donde verás el inicio de sesión de Outlook. Para ello, ingresa a un navegador y escribe "login.live.com".

Verás esta imagen cuando ingreses a "login.live.com". Créditos: Captura

A continuación, escribe el nombre de tu correo electrónico de Hotmail y pulsa la opción 'Siguiente'. En caso no recuerdes tu contraseña, haz click en el botón 'He olvidado mi contraseña', Accederás al proceso de recuperación en el que Microsoft te solicitará algunos datos para verificar tu identidad.

Haz click en el botón 'He olvidado mi contraseña'. Créditos: Captura

Los datos que te solicitará Microsoft serán para comprobar de que realmente eres tú el propietario del correo electrónico. La primera información que deberás precisar es un segundo email. Allí te enviarán una clave. El correo puede ser tuyo o de alguien en quien confíes. Luego, escribe la clave compuesta por números y letras que hay debajo y haz click en 'Siguiente'.

¿Cómo recuperar una cuenta de Hotmail?. Créditos: Captura.

Después, te aparecerá una ventana donde verás un cuadro en blanco. Allí deberás escribir el código que te enviaron al correo electrónico alternativo. Después de que lo hayas hecho, pulsa en 'Comprobar'.

Ingresa en el cuadro en blanco un correo electrónico alternativo. Créditos: Captura

El siguiente paso es completar los datos personales que te pedirán. Estos deberán coincidir con los de la cuenta que quieres recuperar. Para ello, pulsarás varias veces 'Siguiente'. Te solicitarán tu nombre, país, fecha de nacimiento y código postal. Aunque es opcional precisar toda la información requerida, cuanto más lo hagas, más posibilidades habrán de que recuperes tu cuenta de Hotmail.

Rellena los datos que te solicita Microsoft para recuperar tu cuenta. Créditos: Captura

Microsoft también querrá saber cómo has estado utilizando la cuenta de Hotmail con anterioridad, por lo que te preguntarán contraseñas pasadas que hayas utilizado. Si has empleado tu correo electrónico en Skype, Xbox o has hecho alguna compra, podrás informarlo.

Microsoft te consultará cómo has utilizado anteriormente la cuenta que deseas recuperar. Créditos: Captura

Si informaste que utilizaste tu cuenta de Hotmail pasada para enviar correos electrónicos, te pedirán que digas a qué direcciones escribiste o el título de los emails que enviaste. Microsoft te permitirá crear una nueva contraseña para tu cuenta si es que los datos son suficientes.