Smartphone: los archivos PDF son los favoritos de los hackers para ingresar virus [FOTOS]

Existen diferentes modalidades que utilizan los ciberdelincuentes para robar información a través de un smartphone o una PC. Sin embargo, según diversas empresas encargadas de encontrar vulnerabilidades en sistemas operativos, señalan que los archivos PDF se han convertido en los favoritos para robar información de los usuarios.

Si bien la mayoría de usuarios están conscientes de que no pueden abrir cualquier archivo adjunto que les llega al correo porque puede tratarse de un spam o descargar algún virus. No obstante, no se tiene la misma precaución cuando se trata de abrir archivos PDF. Por desconocimiento no se asocia este tipo de documentos con virus.

En ese sentido, la Oficina de Seguridad del Internauta de España destaca la importancia de conocer que existen mafias organizadas que se dedican a explotar fallos de seguridad de los programas de Adobe para atacar ordenadores y smartphones de usuarios.

Los ciberdelincuentes implantan el virus en los archivos y lo mandan principalmente por correo electrónico, recurriendo a tácticas de engaño, suplantando la identidad de sitios reales para que de una forma u otra, acabemos abriendo los documentos adjuntos.

Para protegernos de estos virus maliciosos, debemos mantener siempre actualizados los programas instalados en el smartphone u ordenador. Los fabricantes para corregir fallos de seguridad lanzan actualizaciones de software. También debes configurar las actualizaciones automáticas de Adobe.

Asimismo, no debes abrir correos spam de personas desconocidas, aunque la mayoría de servicios de correo incluyen unos filtros que evitan los correos spam. Tampoco hagas clic en cualquier enlace que se nos facilite o veamos publicado en Internet.