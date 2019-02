WhatsApp tiene un truco secreto para que no puedan añadirte a grupos sin tu permiso [VIDEO]

WhatsApp sigue agregando nuevas funciones a la aplicación de mensajería instantánea, una de ellas impedirá que tus amigos te añadan a grupos, una característica que estará disponible muy pronto para los usuarios de Android e iOS.

WABetaInfo, famoso por sus acertadas filtraciones sobre WhatsApp, aseguró que los desarrolladores de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo están trabajando en una nueva opción con la que deberás aceptar la invitación al grupo.

Es decir, si añades a un amigo a un grupo de WhatsApp, ya no será agregado de forma inmediata, como es actualmente, sino que este deberá aceptar una invitación. En caso no lo haga en un plazo máximo de 72 horas, no será añadido al grupo.

De igual manera, aparecerá una nueva opción que permitirá a los usuarios de WhatsApp elegir de quién puede enviarle una invitación para formar parte de un grupo: todo el mundo, solo nuestros contactos o ninguna persona.

Por el momento, se desconoce cuándo llegará esta característica a WhatsApp; sin embargo, lo más probable es que sea añadida en los próximos meses, cuando los desarrolladores de la aplicación lancen una nueva versión de la famosa app de mensajería.

Si estás cansado de que te añadan a un grupo de WhatsApp sin tu permiso, debes saber que existe un truco con el que le pondrás fin a esto. Lo que debes hacer es entrar a la conversación grupal y buscar al administrador del chat.

Luego deberás bloquear el número del administrador, de esta forma, esa persona ya no podrá añadirte nuevamente al grupo de WhatsApp. Si son varios administradores, tendrás que hacer lo mismo con ellos.