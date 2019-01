Spotify: Servicio ahora te ofrece una playlist según tu signo zodiacal

Para nadie es un secreto que Spotify con el paso de los años se ha ido convirtiendo en una de las aplicaciones más usadas por miles de usuarios al momento de querer disfrutar de música de manera legal. Es por eso que el servicio de streaming ha pensado en una nueva función que sin duda alguna le brindará a sus usuarios una nueva experiencia.

Vas a querer acceder a esta nueva función. Pensando en sus usuarios, la reconocida aplicación para disfruta de música, Spotify, ha lanzado una nueva función que pretende llamar la atención de los melómanos más exigentes.

Si eres de las personas que gustan de leer su horóscopo todas las mañanas, entonces esta nueva función es para ti. Porque Spotify ha habilitado una nueva función que busca darle a las personas una playlist distinta por día según sus gustos musicales, pero sobre todo, según su signo del zodiaco.

Según se informa, estás listas musicales estarán elaboradas a diario con el apoyo de una reconocida vidente, de nombre Chani Nicholas, quien se encarga de los horóscopos de diversos medios impresos, tales como Rolling Stone, Oprah Magazine, the NY Times, entre otros.

“Cuando una canción resuena en ti, puede sentirse muy personal, como si estuviera hablando de tu propia experiencia. Cuando hay algo que está pasando a nivel colectivo y una canción le llama a mucha gente, es como el horóscopo que habla de temas arquetípicos del momento” Chani Nicholas.

A playlist for every sign.

It even comes with your horoscope.

Get your #SpotifyCosmic playlist now 🌛 https://t.co/7rBj2mpMgn pic.twitter.com/s3VJQtME1V