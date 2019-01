Facebook: te enseñamos el truco para saber a qué fotos le dio 'like' tu amigo [VIDEO]

Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, tiene innumerables trucos secretos, la mayoría de ellos son desconocidos por los usuarios, uno de estos métodos ocultos te permite saber a qué fotos le dio 'like' tu amigo, familiar, pareja, etc.

Según detalla Hipertextual, utilizar este truco es sumamente sencillo y no tendrás que instalar ninguna aplicación adicional, el único requisito que debes cumplir es abrir tu cuenta de Facebook desde una computadora.

Es decir, este truco de Facebook no funciona si usas tu cuenta desde un smartphone o tablet. Si cumples este único requisito, entonces debes seguir los siguientes pasos que te vamos a mostrar a continuación.

Lo primero que debes hacer es entrar a tu cuenta de Facebook en una computadora, luego debes situarte en el recuadro de búsqueda y escribir "Photos liked by" seguidos del nombre de la persona a investigar.

Por ejemplo, si tu amigo se llama 'Jorge Pérez' en Facebook tienes que poner en el recuadro "Photos liked by Jorge Perez" y verás que te salen todas las publicaciones a las que reaccionó, ya sea con un 'Me gusta', 'Me divierte', etc.

Vale resaltar que solo podrás ver las fotos o videos de Facebook que son públicos. Si tu amigo reaccionó a una publicación privada, lastimosamente este truco no funcionará en lo absoluto.