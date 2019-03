WhatsApp cambió importante característica en la aplicación que pocos notaron [FOTOS]

La aplicación de mensajería WhatsApp sigue renovándose, en esta oportunidad, su última actualización incluye una ligera variación que dejó sorprendidos a los miles de usuarios de esta popular app debido a su característica.

Con la llegada de la versión 2.18.361 de WhatsApp, un cambio significado se ha implementado en la aplicación y a continuación te explicamos todo al respecto, para que puedas sacarle el máximo provecho a la aplicación de mensajería más importante de los últimos años, la cual ha revolucionado la comunicación entre los usuarios.

Miles de usuarios de WhatsApp han quedado sorprendidos con la llegada de la última actualización de la aplicación de mensajería puesto que un cambio significativo en la interfaz se ha implementado y muy pocos han notado ello.

¿En qué consiste? Pues bien, resulta que a partir de ahora en todos los dispositivos Android y iOS, al momento de establecer conversación con alguno de tus contactos, las horas que antes aparecían en formato a.m. y p.m., ya no aparecerán nunca más de esta forma. ¿Por qué? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

A partir de la última actualización de WhatsApp las horas ahora figurarán en el siguiente formato: “11:20 de la mañana” cuando establezcas conversación por la mañana; “5:00 de la tarde” cuando envíes mensajes por la tarde; “10:30 de la noche cuando hables con alguno de tus amigos por la noche; y “3:05 de la madrugada” cuando envíes algún mensaje por la madrugada.

Este cambio significativo ha asombrado a algunos de los usuarios de WhatsApp, pero te permitirá tener una mejor noción del tiempo en el que has enviado dicho mensaje a tus contactos y te permitirá organizarte mejor para poder tomar en cuenta la hora en la que buscas establecer una comunicación con un usuario.

Aquí te compartimos algunas capturas de los cambios que se han dado en este tipo de notificaciones de las horas que ahora se han implementado en WhatsApp. Recuerda que este cambio se ha dado con la última actualización de la aplicación, por lo que si aún no la has actualizado no aparecerá en tu smartphone.