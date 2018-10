WhatsApp: ¿Necesitas apuntar algo de urgencia? Este truco te será de ayuda

WhatsApp es la aplicación más popular en la actualidad, por lo que es muy difícil hallar a alguien que no lo tenga instalado en su celular. Sin embargo, no todos gozan de la popularidad, así que puede que tengas tu cuenta, pero no recibas ni un mensaje en todo el día, por lo que este nuevo truco, te va a interesar.

Seguramente más de una ocasión, has tenido la necesidad de apuntar algo de carácter de urgencia, pero en tu equipo no cuentas ni con un bloc de notas, por lo que no te queda otra que sacar un papelito y realizar el apunte. Bueno, eso queda en el pasado con WhatsApp, porque tiene una sorpresa para ti.

Ahora, WhatsApp, te permite escribirte a ti mismo, y lo mejor de todo, es que para hacerlo no es necesario aplicar cosas complicadas, lo único que, si se debe hacer antes, es un proceso previo, para que todo salga de la mejor forma.

Si crees que debes agregar tu propio contacto en la agenda del teléfono, te contamos que no es así. De lo que, si trata, es que, gracias a los grupos de WhatsApp, todo esto es posible. A continuación, te detallamos, cómo hacerlo.

- Crea un grupo con algún contacto de tu entera confianza. Es muy importante que seas tú quien haga el grupo para que puedas tener control.

- Al ser tu grupo, tú lo administras, por lo que debes sacar del mismo a aquél contacto que metiste en primer lugar.

- El grupo seguirá activo, pero estarás tú solo con tu alma en él.

- Así de fácil puedes escribirte a ti mismo. Nadie más tendrá acceso a los mensajes, por lo que es un método infalible.