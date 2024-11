El 1 de noviembre de 2024, la línea de productos TIGGO alcanzó un gran hito cuando la millonésima Chery TIGGO 7 inició su camino hacia el mercado global desde el puerto de Wuhu en China. Desde su lanzamiento, este modelo ha recibido elogios a nivel mundial por su desempeño y calidad superior, liderando las exportaciones de SUVs del segmento A de origen chino durante tres años consecutivos y consolidándose como un éxito internacional.

La familia TIGGO 7 ha brillado en el escenario global con ventas crecientes y prestigiosos premios, incluyendo una calificación de cinco estrellas en seguridad ANCAP, posiciones destacadas en los estudios de China Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL), y el China Initial Quality Study (IQS). Estos reconocimientos consolidan a la TIGGO 7 como un referente en el mercado global de SUVs del segmento A.

Durante la ceremonia de celebración de la millonésima exportación, el presidente del Grupo Chery, Yin Tongyue, afirmó que este logro marca un nuevo estándar y un punto de partida renovado. El Sr. Yin destacó que el objetivo de Chery es sobresalir con la TIGGO 7 y garantizar que cada vehículo de la marca posea una "reputación dorada" que inspire confianza en todo el mundo, haciendo que los usuarios globales elijan, confíen y aprecien los autos chinos.

Con su filosofía de desarrollo "Desde China, Para el Mundo", Chery adapta sus vehículos para cumplir con las normativas locales, satisfacer las demandas específicas del mercado y mantener su fortaleza competitiva. Chery también sigue una estrategia de localización "En algún lugar, Para algún lugar", integrándose activamente en las comunidades locales y contribuyendo al desarrollo económico y social.

En diversos mercados, la TIGGO 7 ha ganado amplio reconocimiento por su rendimiento y fiabilidad excepcionales. En Sudamérica, es la SUV preferida gracias a su potente motor y capacidades todoterreno; en Asia-Pacífico, resiste con facilidad las condiciones cálidas y húmedas, ganándose elogios; y en el sudeste asiático, demuestra su robustez y estabilidad al enfrentar climas tropicales y escenarios de tráfico complejos. Con la exitosa exportación de la millonésima TIGGO 7, Chery abre un nuevo capítulo en su expansión global. La marca continuará fortaleciendo su presencia mundial, enfocándose en la excelencia de sus productos y en ofrecer servicios mejorados para proveer vehículos de alta calidad y confiabilidad a los consumidores globales. Mirando hacia el futuro, Chery también se compromete a cumplir con sus responsabilidades sociales corporativas, contribuyendo al progreso económico y social en cada mercado donde opera.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China |durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.200 millones de euros a nivel global en 2023 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción, carsharing y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace más de 18 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, visite: www.astara.com