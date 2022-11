Alistan protestas ante golpe a la educación intercultural bilingüe

“Quieren ahora que docentes que no dominan una lengua originaria ingresen a escuelas con niños que hablan quechua, awajún, asháninka y aimara. No importa que no se les entienda, que no sepan la idiosincrasia del pueblo, que no tengan formación en el tema; lo único que importa es que se beneficie al sindicato del Gobierno, el Fenatep”. Esta es la respuesta que resume la preocupación que existe dentro de las organizaciones indígenas, distribuidas en diversas regiones, en torno a las últimas normas del Ministerio de Educación (Minedu) que -refieren- significan un atentado contra la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), lo cual perjudicaría a un millón 200 mil estudiantes que hablan una de las 48 lenguas originarias del país.

El problema radica en que las resoluciones viceministeriales n.° 118 y 121, aprobadas en setiembre, sobre todo eliminan la obligatoriedad del dominio de una lengua originaria para los postulantes del puesto de director de escuela de educación intercultural bilingüe.

Debido a lo que consideran como un “aniquilamiento” de los colegios que brindan EIB, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC) y la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Selva Central (Ornasec) han anunciado que realizarán una movilización indefinida desde el próximo 25 de noviembre pidiendo la derogatoria de estas resoluciones. Pero no solo eso, exigen también la renuncia del ministro Rosendo Serna y su director de EIB, Tito Medina, tras calificarlos de “enemigos de la educación intercultural bilingüe y de los pueblos indígenas”.

“En Pasco, Junín, Huánuco, vamos a movilizarnos por la Carretera Marginal de la Selva hasta que nos oigan. Igual habrá acciones en Cusco y Ayacucho”, dijo Cline Chauca, de ARPI-SC.

Estas demandas han sido respaldadas por organizaciones como Aidesep, la Unión Nacional de Comunidades Aimaras, la Asociación Nación Quechua y el Sutep de EIB en Ucayali.

“Si en una semana o diez días no derogan esas resoluciones, vamos a radicalizar nuestras protestas en Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios”, afirmó Gilmer Soria, vocero de Aidesep e integrante de la Comisión Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe (Coneib), que agrupa a asociaciones amazónicas, andinas y afroperuanas. También piden la salida del ministro Serna y de su funcionario Medina.

Ante esta presión, el Minedu respondió que, tras modificar la anterior norma con la resolución viceministerial n.° 137, se volverá a exigir el dominio de lengua originaria para las encargaturas de los puestos de director de colegios EIB; sin embargo, las organizaciones no aceptan ello porque eso se dará recién en la tercera y cuarta etapa y no al inicio del proceso. “Al final en la primera y segunda fase ingresarán docentes monolingües. Lo que queremos es que se deroguen estas tres normas y que se respete la EIB”, precisó Vicente Agustín Cairuna, del Sutep Ucayali.

La Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación y Foro Educativo han advertido que no se estarían garantizando los derechos de la población indígena establecida en el Convenio 169 de la OIT, la Constitución, la Ley General de Educación y en la Ley para la Educación Intercultural Bilingüe.

“Repudiamos que el Gobierno se haya sometido al Fenatep y les busquen plazas de docentes sin importarles la educación de los niños indígenas”, dijeron los dirigentes Chauca y Soria.

Pronunciamiento

Las organizaciones indígenas de la selva central acatarán una movilización en rechazo a las medidas del gobierno de Pedro Castillo.

Exigen la renuncia del ministro Serna. En abril planteó a los docentes que pidan la recategorización de las plazas EIB a monolingües. Es cercano al Fenatep.

Reacciones

Cline Chauca, dirigente de ARPI-SC

“El presidente Pedro Castillo dice ser del pueblo, pero no nos oye. Su sindicato, que quiere copar plazas, tiene secuestrado al Minedu que solo obedece. Vamos a defender la educación de nuestros niños”.

Gilmer Soria, representante de Aidesep

“Las pretensiones de un grupo de docentes, como la Fenatep, no pueden estar por encima de los derechos de los niños indígenas. La Defensoría y el Consejo Nacional de Educación nos dan la razón”.

Claves

La congresista Flor Pablo lamentó esta posición porque entre el 2012 y 2015 hubo mejoras en los aprendizajes en EIB.

Hay más de 94 mil docentes que dominan una lengua originaria y se necesitan 25 mil más. Hace falta formación en EIB.