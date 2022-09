Hombre pierde 27.000 dólares tras ser estafado con el cuento de las criptomonedas

Guiler Mendoza jamás imaginó que invertir sus ahorros de esta manera se convertiría en una pesadilla de nunca acabar. De acuerdo con el agraviado, el último 16 de julio fue contactado vía Telegram para que participe del negocio de las criptomonedas. Aunque en un principio sintió desconfianza, días después pudo observar cómo el dinero desembolsado llegaba a duplicarse. Sin embargo, todo se trataría de una nueva modalidad de estafa.

Todo inició cuando una señorita de nacionalidad peruana, residente en Boston, se ganó su confianza mediante dicha red de mensajería, incluso lo convenció de invertir en este medio digital. “Decidí comenzar con 50 dólares, en 24 horas obtuve una ganancia de cinco dólares que lo hice a través de Binance, una plataforma legal. Al momento de ver el dinero que ha sido depositado, decidí invertir más”, sostuvo el denunciante a ATV.

Criptomoneda es dinero digital. Foto: composición/ EFE/ captura CoinMarketCap

En esa línea, con el transcurrir de los días, este hombre empezó a recibir más dinero. “ Pasó 24 horas y me pagaron 150 dólares. Así, sucesivamente, reinvertí y agregaba un poco más ”, indicó.

Asimismo, Guiller comentó que la acción que le quitó las dudas por completo acerca de este negocio fue cuando uno de los vendedores de criptomonedas le depositó directamente a su cuenta bancaria los 200 soles de una compra.

El desencanto del negocio

Como todo parecía ir bien, Guiller comenzó a abonar montos más altos. “Llegó un momento en el que invertí 9.000 dólares”. Es así que los supuestos organizadores le pidieron que llegue a los US$ 10.000 para así obtener una ganancia del 100% en 72 horas. De esa manera, la víctima decidió desembolsar casi todos sus ahorros que había retirado de su AFP.

Sin embargo, cuando realizó dicho importe jamás recibió ni un dólar de regreso. Asimismo, no pudo contactarse directamente con los encargados de dicha empresa, dado que todas las comunicaciones que mantenía con ellos era vía mensaje y desconoce si eran extranjeros o si operan desde Perú.

Ante estos hechos, Guiller perdió un total de 27.000 dólares y pidió un préstamo para poder resolver este caso mediante un abogado ; no obstante, su situación no ha mejorado a pesar de haber acudido a una dependencia policial.

“Ya no pude más, acudí a la comisaría de Canto Rey a hacer la denuncia. Pero me dijeron que tengo que esperar. No sé hasta cuándo”, relató el afectado.

Cabe destacar que, ante este tipo de fraudes, se recomienda acudir directamente a la división de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú, especialistas en investigar este tipo de crímenes.