Chiclayo: vecinos de UPIS Las Delicias denuncian deficiencias en servicio de energía eléctrica

Los vecinos de la UPIS Las Delicias del distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), han manifestado públicamente este domingo 21 de agosto de 2022 su descontento, a través de reclamos a voz alzada, por el estado del tendido eléctrico, lo que ocasiona graves deficiencias en el suministro del fluido eléctrico y el abastecimiento de agua desde hace mucho tiempo.

En este contexto, representantes de Electronorte S. A. anunciaron que el sábado 20 de agosto se reunieron con autoridades de la Municipalidad Distrital de Reque con el objetivo de tratar una posible solución al problema. Para este lunes 22 de agosto, especialistas de Ensa esperan inspeccionar la zona afectada por el problema e iniciar acciones.

En diálogo con La República, vecinos de Las Delicias indicaron que son constantes las variaciones de fluido eléctrico en el sector, lo que repercute en el funcionamiento de sus artefactos y pone en riesgo su integridad física .

Seguidamente, los moradores precisaron que esta problemática influye también en el servicio de agua que se suministra con una bomba eléctrica. Dicha prestación es suministrada por la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) UPIS Las Delicias.

Son constantes los reclamos formulados por las personas de esta jurisdicción. En el primer año de la pandemia del coronavirus, el 14 de julio de 2020, l os vecinos enviaron un oficio a Ensa para solicitarle el cambio de redes generales y transformadores por tener un período de vida de casi 20 años . En el mencionado oficio, comentaron que hasta tres bombas eléctricas se averiaron por problemas en el transformador.

Posteriormente, el 21 de julio de 2020, los integrantes de la Asociación Civil UPIS Las Delicias también solicitaron ante Ensa un nuevo tendido de cableado y transformadores debido al perjuicio provocado a la prestación de servicio y las bombas hidráulicas de la JASS .

Recientemente, el 16 de agosto de 2022, los moradores volvieron a comunicar a Ensa que se han presentado variaciones de voltaje en el fluido eléctrico, lo que ha traído consecuencias directas en el servicio de electricidad y agua potable.

“Nuestro reclamo viene año tras año, porque queremos que Electronorte haga un cambio de transformadores y el cableado eléctrico en toda la UPIS Las Delicias. Y, sobre todo, que se hagan acciones en la caseta de bombeo de agua que abastece al sector Las Delicias. Somos más de 3.000 personas afectadas por falta de agua y energía por la variación de voltaje en la zona”, explicó la vecina Gaby Delgado, integrante de la Asociación de Pobladores UPIS Las Delicias.

“En un momento dado, (el personal de Electronorte) hizo el cambio de tendido de cables, pero no nos ayudaron a solucionar el problema porque los transformadores son los mismos desde hace más de 15 años. Nosotros tenemos un servicio independiente de agua que está a cargo de una JASS, la cual necesita de energía eléctrica para bombear y distribuir el agua a los vecinos”, comentó.

Por su parte, el vecino Óscar Mendoza denunció que no solo son afectados por la falta de agua, sino también por el funcionamiento de sus artefactos eléctricos. Añadió que han interpuesto diversas denuncias ante Ensa y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Vecinos muestran uno de los equipos de bombeo de agua afectado por las fallas de energía. Foto: Carlos Romero / La República

“Hasta en cuatro oportunidades, he tenido que contratar a un electricista particular porque pensaba que la disminución continua del voltaje de energía era por las instalaciones de mi hogar; sin embargo, esto no ha sido así. Hemos hecho varios reclamos, pero no tenemos respuesta y menos una solución integral. Los muchachos que estudian no tienen tranquilidad para usar sus computadoras porque la energía es insuficiente”, comentó.

“Las familias son afectadas por el voltaje de energía que sube y baja. Llamamos y, en algunas oportunidades, hasta en tres días solucionan el problema. En mi caso se han malogrado focos y cargadores de celulares nuevos. Tenemos que estar con los artefactos apagados, además de problema con la distribución del agua. También hay fallas en el sistema de alumbrado público que es propicio para la comisión de hechos delictivos ”, expresó la vecina Rosa Rojas.

Acciones

Representantes de Ensa informaron que personal de la Oficina de Planificación y la Gerencia Técnica ya han tomado cartas en el asunto para resolver la denuncia de los moradores. Detallaron que se realizarán trabajos de ampliación del servicio de energía eléctrica por demanda.