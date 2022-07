Hijo suplanta identidad de su padre para robarle toda su AFP: No pensé que me haría eso

Sus ahorros se fueron en unos minutos. Germán Ocampo ha sido víctima de un asalto, pero no por parte de delincuentes, sino por su propio hijo, según denunció en un canal de televisión.

El padre de familia contó que el jueves 21 de julio recibió un mensaje extraño, el cual le indicaba que se habían efectuado tres retiros de su cuenta de AFP: el primero de 200 soles, el segundo de 1.000 y un tercero de 1.500.

Los dos primeros tenían un mismo destinatario: Johan Ocampo Saavedra, su hijo. El tercero había sido enviado a su expareja y madre de sus primogénitos.

Ante esto, el trabajador se acercó al banco y le confirmaron que no había nada en sus cuentas. Es ahí cuando se apersonó a la comisaría a denunciar a ambos imputados.

“Yo estaba trabajando cuando me llegó un mensaje en el que decía que había hecho una transferencia bancaria de 200 soles. A los minutos me llega otro mensaje diciendo que había hecho una nueva transferencia de 1.000 soles. Después llega otro con la última transferencia de 1.500 a la mamá de mis hijos”, señaló este lunes a ATV Noticias.

Germán Ocampo sospecha de su hijo de 21 años porque trabaja en “lo que es informática de los celulares”. En ese sentido, cree que ha realizado este ilícito accionar por presión de su madre. Por ello, lo instó a regresar el dinero, ya que solo así retirará la denuncia que ha interpuesto en su contra.

“Primero fui a la comisaría y no quisieron aceptar la denuncia. Hasta ahora no me quiere dar la cara, no me habla. Yo le estoy pasando la mensualidad a mis hijos. […] Si me pedía la plata, yo se la prestaba. No pensé que él me iba a hacer esto”, comentó el padre.

Reportado el caso, el banco canceló las cuentas del hombre e inició una investigación, la cual estaría concluyendo en un mes.