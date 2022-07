Paro de transportistas 4 de julio EN VIVO: cómo será la protesta indefinida y anuncios de vías bloqueadas en Perú

Arequipa: camioneros radicalizarían paro ante diálogo frustrado con PCM

Las bases de los diferentes gremios de carga pesada del país, debían reunirse con representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la tarde del 1 de julio. Sin embargo la actividad no ocurrió debido que la PCM no los convocó. El secretario del Sindicato de Camioneros de Arequipa, Teófilo Sánchez, indicó que había el compromiso de entregar una propuesta para estabilizar el precio de los combustibles pero que no les fue entregada.

“Esos documentos teníamos que evaluarlos para ir a la reunión. Lamentablemente tendremos que radicalizar nuestro paro”, refirió. Sánchez explicó que reclaman un plan de estabilización de los precios de combustibles en los próximos 6 seis meses y no dos como planteaba la PCM. Uno de los puntos era ampliar la suspensión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que venció el 30 de junio.