“No puede respirar mi bebé”: damnificados de Áncash soportan temperaturas de -2 °C en carpas

El último jueves, en horas de la tarde, se produjo un deslizamiento en Chavín de Huántar, hecho que ocasionó que decenas de viviendas quedaran sepultadas. Asimismo, cientos de personas que habitaban en dicha zona se han quedado en la calle.

“No tengo nada, estoy con la misma ropa desde hace dos días. Nosotros quisiéramos que nos reubiquen. Tengo acá un niño pequeño; no hemos dormido toda la noche por el frío. No sé hasta cuándo nos van a tener así. Quisiera que las autoridades nos den al menos una vivienda”, dijo a Latina uno de los damnificados.

Otro afectado contó que su bebé tuvo fiebre en la madrugada, por lo que fue a buscar al personal de salud del lugar. No obstante, al no encontrarlos, acudió al terminal y finalmente a la posta, donde le dieron paracetamol. Sin embargo, la pequeña no puede tomar este medicamento.

“Tiene mucha tos, tose demasiado por el frío”, manifestó el padre. La madre añadió que, además de la congestión nasal, “no puede respirar mi bebé. He amanecido sentada para que no se ahogue”.

El material de las carpas en las que están ubicados es delgado. Por ello, dichas casas portátiles no los protegen del frío, el cual llega a los -2 °C en esta parte de Áncash.

“Pediría que ya se ordenen de una vez y puedan reubicar a las mamás. Nosotros, los varones, podemos aguantar, pero la madres no, los bebés no, son vulnerables. Les pediría que puedan reubicarlos a ellos. A las madres, más que nada”, exhortó un ciudadano que ha perdido todo, pues su casa fue sepultada completamente por el deslizamiento del cerro Shallapa en Chavín de Huántar.

Por su parte, la viceministra de Vivienda, Carmen Lecaros, quien se encontraba en el lugar, señaló que el Gobierno ha planeado otorgar un bono de 500 soles mensuales para que las personas puedan tener un ingreso para sus viviendas. Además, expuso que coordinarán otras acciones con Indeci sobre las carpas que se han dado y las reubicaciones.