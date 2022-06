Llempén: sin presupuesto, emergencia en La Libertad no tendrá logros contra delincuencia

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, señaló al periodismo que, si el Ejecutivo no destina los recursos humanos y logísticos necesarios, entonces la declaratoria de emergencia para luchar contra la criminalidad no tendrá logros perceptibles. Asimismo, manifestó que viajará este martes a Lima para pedir que el general PNP Jorge Angulo Tejada no sea cambiado.

“Estamos exigiendo al presidente de la república que financie y otorgue recurso humano y especializado para que los planes operativos de la Policía se hagan realidad. Estamos en la segunda declaratoria de emergencia en La Libertad, pero que sin presupuesto no podemos tener mayores logros. Por eso viajaré a Lima para coordinar con el jefe del Estado y el ministro del Interior”, indicó Llempén.

Llempén pide recurso humano y logístico para enfrentar crimen. Foto: Y. Goicochea/La República

La autoridad regional sostuvo por la mañana una reunión con los integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad.

“Uno de los acuerdos que hemos tomado todas las autoridades en la reunión del Coresec es que se deje sin efecto el cambio del general Jorge Angulo (como jefe de la 3ª Macrorregión Policial-La Libertad). Asimismo, que en Trujillo se realice un consejo de ministros descentralizado para que todos los alcaldes distritales y provinciales tengan la oportunidad de manifestar los requerimientos que tienen en su jurisdicción”, aseveró el gobernador.