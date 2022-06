El Agustino: camión se vuelca tras impactar contra tren de carga

Un camión de carga impactó contra un tren en el cruce de las avenidas Mariátegui y Ferrocarril, en El Agustino. De acuerdo a los testigos, el camión, que traía fruta en su interior quiso ganar el pase a ferrocarril. El hecho se produjo en la noche de este viernes 3 de junio. No se reportaron heridos.

Al lugar acudieron los bomberos del Perú para salvaguardar la vida de los conductores y transeúntes, debido a que la volcadura del camión provocó que se derrame todo el combustible de su interior.

PUEDES VER: PJ sentenció a 30 años de cárcel a Kevin Villanueva por feminicidio contra Solsiret Rodriguez

Por ello, los bomberos tuvieron que echar arena y tierra sobre el combustible para que este se absorba y así evitar alguna tragedia que pueda ser originada por alguna chispa de fuego cerca o que genere el camión.

Todas las cajas de plátanos que transportaba el camión quedaron esparcidas en la pista. El copiloto del camión narró para La República que estaban camino al mercado de frutas desde Tumbes, y responsabilizó al tren.

“El tren debe tener la señalización y no hubo. Estaba el semáforo en verde, todos los carros pasaban y nosotros también. Escuchamos la bocina, pero no sabíamos de qué dirección provenía. (...) No hay señales”, comentó. Toda la mercadería perdida asciende a S/ 50.000.

El subteniente José Noriega, del cuerpo de bomberos, comentó que tratarán de controlar el derrame de combustible, lo que tomaría algunas horas. También aseguró que se realizan las coordinaciones para que pueda traer un grúa de mayor tonelaje para poder hacer el remolque del camión volcado.