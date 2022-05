VMT: anciano abandonado vive dentro de vehículo tras ser desalojado por sus hijos

En Villa María del Triunfo, un adulto mayor de más de 80 años fue abandonado desde hace dos años en un auto que ahora se ha convertido en su vivienda, señalan los vecinos. Dice que se llama Roberto Medina Huaranga y que sus familiares lo abandonaron, pero “no quiere molestarlos”.

El anciano, según relatan los moradores a Latina, es una persona lúcida que trabaja en Gamarra lavando autos. Sin embargo, este miércoles sufrió un accidente cuando pretendía tomar el carro para volver a descansar. Es así que en la mañana no pudo levantarse, lo que preocupó aún más a la ciudadanía.

“Queremos que lo ayuden al señor, que lo lleven al hospital. Él dice que se ha caído en Gamarra, que al momento de tomar su carro se ha caído, y hemos visto que no se puede levantar hoy. Queremos que lo lleven a un hospital para que lo atiendan”, exhortaba una vecina.

Añadió que el señor vive junto a algunos animalitos que ha adoptado, como perros y gatitos, que también se observaban desde la ventana del vehículo.

Debido a su condición de salud, un joven se tuvo que meter por la puerta delantera para tratar de abrir la miniván y ayudar al adulto mayor.

Cuando por fin se pudo sentar, manifestó que “el frío le había chocado” por estar lavando los carros en Gamarra y reafirmó lo que los vecinos habían dicho: “Me he caído en México. Resulta que estaba corriendo para tomar un carro y (me he caído) y así me salieron heridas acá (señala su espalda)”.

Otro vecino sostuvo que, durante el tiempo que Roberto Medina ha vivido en el lugar, personas inescrupulosas se han acercado a él para hostigarlo y robarle.

“A veces vienen, le pegan, lo golpean y le quitan lo poco que gana. Le piden plata y si no les da lo golpean”, subrayó.

Un equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se acercó al lugar para brindar atención al anciano. Sin embargo, aún no se sabe qué acciones tomarán al respecto.

La Municipalidad de Villa María del Triunfo no se ha pronunciado hasta el momento.