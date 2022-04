Piura: pobladores de La Islilla piden justicia tras denuncia de intento de abuso a menor

Con arengas y carteles en mano, un grupo de pobladores de La Islilla, en la provincia de Paita, ubicada en la región de Piura, protestó exigiendo justicia para la menor de 11 años que sufrió de lesiones y un intento de abuso sexual por parte de un sujeto la tarde de este lunes 25 de abril. Los ciudadanos solicitaron que la Policía atrape al responsable de este hecho.

Además, los manifestantes pidieron la intervención del Ministerio de la Mujer y del propio presidente Pedro Castillo, y demandaron apoyo para la víctima y sus familiares, quienes buscan justicia para la menor.

Los vecinos lamentaron que, al momento de poner la denuncia sobre el intento de violación, la Policía les informó que no tenían gasolina para movilizarme. “Cada que necesitamos a la Policía no hay combustible, no hay movilidades (...) Aún no hay ningún detenido ”, comentó el alcalde de La Islilla, Juan Zapata Jacinto.

Cabe señalar que el día de ayer los ciudadanos acudieron a la municipalidad provincial de Paita, donde se produjo un enfrentamiento entre agentes de la Policía y pobladores, quienes pedían la presencia del alcalde y justicia para la menor agredida .

Por último, la población de esta localidad advirtió que tomará medidas radicales si las autoridades no atrapan al responsable tras el hecho.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).