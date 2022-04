Áncash: empresa china ferroviaria estafó a pobladores por más de S/1 000 000 tras abandonar obra

Miles de ancashinos de ocho poblados de la provincia de Ocros fueron timados por la empresa Railway Engineering Group, compañía de origen chino que debía asfaltar y rehabilitar 138 kilómetros de carretera en un plazo de tres años. En la actualidad, las obras lucen abandonadas y los pobladores se sienten igual de defraudados que los 14 proveedores que prestaron distintos servicios que acumulan cerca de un millón y medio de soles.

De acuerdo con los residentes de la zona, la empresa solo hizo pequeños trabajos, contrataron maquinarias y al final fueron estafados.

Alexis Tian se presentó como representante de la compañía china, contactó a los propios dueños de las empresas de maquinaria pesada y les ofreció atractivos de negocios.

“Los primeros meses nos iban pagando puntualmente, incluso se les pedía adelantado y ellos fueron cumpliendo; ya posteriormente empezaron a espaciar un poco con el tiempo, los pagos ya no eran puntuales y ya no nos daban los adelantos. En el mes de septiembre dejaron de pagarnos. En el mes de noviembre decidimos retirar las maquinas por incumplimiento de contrato”, narró Rosario García, de Anaya contratistas generales S.A.C.

Por su parte, Amelia, propietaria de la empresa Santuario Megantony, denunció que le deben 119.000 soles. Ella indicó que phipotecó sus bienes para no dejar de pagar a su personal y cumplir con las operaciones de las máquinas que trabajaron durante tres meses en la carretera. “No sabemos por qué no se nos ha pagado. Mire cuánto tiempo estoy yo perjudicada; estoy a punto de perder mi casa, tengo carga financiera y carga familiar. Estoy pasando un momento muy difícil, no soy la única, somos bastantes proveedores de Ocros”, lamentó en diálogo con “Cuarto poder”.

El ministerio de Transportes y Comunicaciones adjudicó en 2019, a un consorcio conformado por dos empresas de la transnacional china RailWay Engineering Group, los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial que cubre el tramo Ticllos, Corpanqui, Cajamarquilla, Tacra, Ocross, Rinconada, Huanchay y Huayllillas, una importante red de integración que uniría los poblados por medio de una carretera asfaltada.

Sin embargo, el avance de la obra, según información del MTC, se encuentra al 4.34%, lo que representa solo 5.99 km de los 138 km que en total tendrían que haber rehabilitado y entregado en 202. Lo poco que se avanzó fue gracias a los proveedores, sus maquinarias y sus colaboradores.