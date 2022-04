Piura: transportistas de Huancabamba mantienen paro por mal estado de vía

Este último martes 5 de abril, los gremios de transporte público y urbano en el Perú levantaron el paro nacional, tras una primera reunión entre sus dirigentes y miembros del poder Ejecutivo. Sin embargo, en la región de Piura la medida se mantendrá de forma indefinida por parte de los transportistas de la provincia de Huancabamba.

La mañana de este miércoles, los KM 101 y 111 de la vía Canchaque – Huancabamba amanecieron bloqueados, así como las salidas de los distritos de Sondor y Sondorillo y el centro poblado Chanro en San Miguel de El Faique.

Los conductores de vehículos de carga pesada mantienen la medida de protesta ya que los trabajos en la vía antes mencionada se mantienen paralizados y se encuentra en mal estado , lo que supone un peligro para los transportistas que movilizan por la zona.

“Nuestra vía carrozable no es transitable y no podemos permitir más accidentes. La vía está en pésimas condiciones, no podemos transitar, ni trasladar nuestros vehículos, poniendo en riesgo vidas humanas. El ministerio de Transporte hasta ahorita no hace el mantenimiento ”, señaló para La República Carlos Melendez, dirigente de los transportistas de carga pesada de Huancabamba.

Ciudadanos protestaron por estado de vía. Foto: Vídeo Huancabamba Noticias

El representante indicó que, por el momento, planean mantener la medida de fuerza. Asimismo, para este miércoles esperan la llegada de funcionarios de Provías Nacional. Según informó la autoridad provincial, Ismael Huayama, la comisión llegaría a la zona a las 5 p.m. para establecer el diálogo con la ciudadanía, los conductores y las autoridades locales.

Protestas

Cabe señalar que hoy, por segundo día consecutivo, los ciudadanos se manifestaron en el centro de la ciudad, debido a la paralización de los trabajos y el deficiente mantenimiento de la vía. Como se sabe, en el mes de diciembre del 2021, Provías Nacional decidió resolver el contrato del proyecto de la carretera Canchaque-Huancabamba, a cargo del Consorcio Vial Piura, conformado por la Constructora Malaga Hnos S. A., Johe S. A. y Sinohydro Bureau 8 CO. LTD., por el incumplimiento de sus obligaciones de renovar y mantener la cobertura de la obra con la póliza CAR establecida en la adjudicación.