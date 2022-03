Comas: madre denuncia que abusaron sexualmente de su hijo al interior de su colegio

Máxima difusión. Una madre de familia denunció que su hijo de tan solo 6 años, quien está en primer grado de primaria, fue abusado sexualmente al interior de su colegio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la tercera zona de Collique, en Comas.

Según detalló, todo ocurrió el último martes 29 de marzo en el centro educativo donde el menor de edad recibe clases presenciales.

La salida del pequeño es a las 5.00 p.m.; sin embargo, ese día lo adelantaron a las 3.30 p. m. Los profesores dieron aviso a los padres de familia; no obstante, la progenitora del agraviado no recibió el mensaje debido a que extravió su celular.

Es así que el niño de 6 años se quedó a solas con Gian Pool Moisés Barrios Zuñiga, secretario del colegio Inca Garcilaso de la Vega . Al ver que no había nadie, el individuo habría abusado sexualmente del menor de edad, quien, luego de salir de la institución, le contó todo a sus allegados.

El pequeño estudiante ya pasó los exámenes correspondientes y, según su progenitora, todo confirma la agresión sexual. Ante esto, se fue a reclamar al centro educativo; sin embargo, no habría recibido el apoyo correspondiente de la directora, quien continuó con las clases con normalidad.

“Mi hijo quería orinar y es ahí donde abusó sexualmente de él. Yo quiero ayuda, que me apoye la gente, por favor. No puedo soportar este dolor”, relató la madre de familia a RPP Noticias.

Actualmente, la progenitora necesita un abogado para que la acompañe en el caso en contra del sujeto de 24 años, quien ya está retenido en la Comisaría de la Tercera Zona de Collique.

“Mi hijo no está bien. He hecho problemas en el colegio, me he metido al colegio. Le he contado a toda mi familia y le reclamé al hombre”, añadió.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia, puedes denunciar a través de los canales de comunicación de la CSJC, llamando al 913 800 801 o de manera presencial en la Urb. Primavera A-8, del distrito de Santiago de Cusco.

Asimismo, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).