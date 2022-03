Presidente electo de la Anupp: “Si hemos empezado un proceso, lo correcto es que se avance”

Doble designación. El último miércoles 2 de marzo, un total de 29 rectores de diversas casas de estudio públicas se reunieron y eligieron como nuevo presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú (Anupp) al rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Dr. Américo Guevara Pérez.

Sin embargo, este sábado 5, la rectora de San Marcos desconoció dicho proceso y convocó a una nueva reunión en la Casona de la Decana de América para realizar una nueva ceremonia de asunción del mando de la Anupp. A esta elección solo asistieron siete rectores de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Cusco, la José Faustino Sánchez Carrión, la Universidad de Ucayali, la del Callao, entre otras.

Asimismo, en esta Asamblea asistieron algunos congresistas y el propio presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, principal impulsor de la contrarreforma universitaria. En esa línea, el Dr. Américo Guevara, electo presidente de la Anupp, refirió que se ha seguido un proceso desde inicios de enero y que contaba con la aprobación de la rectora Jerí Ramón.

“Todo empezó con una reunión que tuvimos con la rectora de San Marcos, de La Cantuta, de la UNI y con mi persona. Todos preocupados por la Anupp porque no existía la convocatoria de elecciones y había muchos rectores que estaban impacientes”, acotó.

El día 14 de enero, 12 rectores de las universidades referentes se reunirían para acordar más sobre el debido proceso. Tras ello, se realizó una reunión ampliada con todas las instituciones y así acordar tener un consejo directivo.

“El 4 de febrero hubo este encuentro con alrededor de 40 a 45 universidades que asistieron, entre ellas estaba Cantuta, San Marcos, Villareal, entre otros. Pero cuando se pasó a la siguiente etapa para solicitar al doctor Cachay que convoque al proceso electoral, las rectoras no estuvieron de acuerdo con ello. En ese momento, indicaron que ‘tenían (cosas) que hacer’ y se retiraron de la reunión tanto San Marcos, Cantuta, la de Chimbote y Villareal”, precisó.

Jerí Ramón no está inscrita como presidenta de la Anupp

El rector de la UNALM sostuvo que Jerí Ramón no se encuentra inscrita como presidenta de la Anupp, por lo que no podría convocar a elecciones. Esto también es ratificado por la posición de la Sunarp en un documento donde se indica que el presidente continuaba siendo Orestes Cachay Boza y “no había trámite pendiente”.

Documento solicitado por la congresista Flor Pablo Medina sobre información brindada para saber quiénes integran la Anupp. Foto: Sunarp

“Anupp es una organización civil no pública. Por eso es que dependemos de la Sunarp con una inscripción y un estatuto. Según el estatuto, hasta hoy, el Dr. Orestes Cachay tiene las credenciales. La Dr. Jerí nunca llegó a inscribirse como presidenta de Anupp. Entonces, no tiene las credenciales ”, manifestó.

Rectora de San Marcos estuvo acompañada de congresistas que promueven la contrarreforma. Foto: difusión

Así también, resaltó que también hicieron la consulta al estudio Benítez & Ugaz, quienes ratificaron que el exrector de la UNMSM era el encargado de hacer el proceso de convocar a nuevas elecciones.

“ Yo creo que si hemos empezado un proceso y hemos asistido a reuniones, lo correcto es que se avance y se acepte. En un proceso se tiene que tener ganadores y perdedores (...) Si hay un proceso de elecciones es normal, si hay 10 listas es normal. De esas 10, una tiene que ganar. Pero si yo veo que uniendo mis fuerzas no voy a ganar y me retiro, esto me parece incorrecto ”, indicó.

Por último, aseguró que “el tema lo están tomando con tranquilidad”. “No queremos divisiones o mayores inconvenientes, pero siempre con respeto. La unidad no significa que si no hacen lo que uno quiere, esto no significa que me retire y haga mi propia reunión. Eso es imposición”, dijo.

Primer grupo. Alrededor de 30 rectores y presidentes de comisiones organizadoras de universidades estatales han convocado a elecciones en la Anupp. Muchos rechazan la contrarreforma. Foto: difusión

Datos

Este domingo 6 de marzo, 31 rectores de universidades públicas emitirán un comunicado en respaldo al electo presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas (Anupp), el Dr. Américo Guevara Pérez.