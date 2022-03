Peruano en Rusia: “Andamos con temor en las calles, las autoridades no son empáticas”

Alvaro Casavilca, exestudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quien se encuentra becado en la Higher School of Economics de Moscú cursando una maestría en Gobernanza de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación evidenció la preocupación y el temor que viven los estudiantes peruanos en Rusia tras el inicio del conflicto bélico por parte del presidente Vladimir Putin contra Ucrania.

Según el joven de 26 años tras las restricciones que ha recibido Rusia por invadir Ucrania, se les ha restringido el uso de sus tarjetas de crédito y débito Visa. Asimismo, se ha bloqueado el código Swift para que las personas puedan realizar transacciones interbancarias.

“No podemos usar nuestras tarjetas Visa por todo lo que está pasando, tampoco podemos recibir dinero por los bancos porque el código Swift está bloqueado. Solo nos queda una vía de acceso para recibir dinero por parte de nuestras familias que es Western Union, pero tenemos miedo que también lo cierren. Nosotros aquí no trabajamos, nos dedicamos a estudiar”, dijo angustiado.

Asimismo, manifestó que ha acudido a la embajada de Perú en Rusia para consultar si tienen algún plan de contingencia ante una posible respuesta de Ucrania y de los países que le puedan sumar su apoyo; sin embargo, indicó que no fueron muy concretos con la información brindada y por el momento solo hay un formulario para que sea llenado por los peruanos que residen allá y está publicado en su cuenta oficial de Facebook.

“He ido a la embajada ayer, no me dijeron nada puntual. Solo tienen un formulario que imagino yo será para empadronar, me dijeron llénalo con tus datos que está publicado en Facebook. Es lo único por el momento. Estamos preocupados, la mayoría de latinoamericanos se están yendo porque tienen el apoyo de sus embajadas y su condición económica es otra. De Perú nadie se ha pronunciado y por vía aérea no podemos salir”, recalcó el exestudiante sanmarquino.

Comunicado de la Embajada del Perú en la Federación de Rusia

Alvaro también contó a La República que se encuentran pendientes de las noticias y, como la mayoría de peruanos reside en Moscú, están evaluando a través de un grupo de WhatsApp las vías que tienen para dejar la capital rusa.

“Como Perú tiene el convenio de la visa Shengen, podemos usar esa opción. Yo ya tengo mi maleta lista, aquí andamos con el temor en las calles, las autoridades no son nada empáticas con los extranjeros. Es más, las clases continúan con normalidad haciendo caso omiso a lo que sucede en el exterior”, aseveró.

Finalmente, pidió apoyo para que las autoridades peruanas tomen cartas sobre el asunto y envíen ayuda a los jóvenes estudiantes que no solo corren el riesgo de perder sus becas y la obtención de grados académicos sino también de poner su vida en riesgo.