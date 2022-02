¿Minedu debería exigir carnet de vacunación para retorno a clases ante bajo índice de niños inmunizados?

Este 28 de marzo, los colegios públicos abren sus puertas para que millones de niños y adolescentes regresen a la educación presencial tras pasar más de dos años lidiando con la pandemia de la COVID-19. Por ello, el Ministerio de Salud dispuso que los menores de 5 a 11 años y los adolescentes de 12 a 17 años sean inoculados con las dosis de Pfizer correspondientes para que el retorno a las aulas sea seguro; sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado completar al 100% la vacunación de estos grupos etarios, pese a que el último grupo comenzó a ser inmunizado el año pasado.

Ante ello, surgen dudas sobre si la entidad de Salud tiene planteada alguna estrategia que busque concientizar a los padres de familia, quienes son los que finalmente toman la decisión de inmunizar o no a sus hijos contra el virus. ¿El Minedu debería exigir la presentación del carnet de vacunación para el retorno a clases presenciales? ¿Es esta una decisión viable? ¿Se puede comparar con la exigencia para ingresar a los centros comerciales y estadios?

Clases presenciales comienzan el 28 de marzo. Foto: Minedu

Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, indicó que este planteamiento por el momento no sería viable, debido a que la cantidad de vacunas pediátricas que se tienen en el país no abastece a la totalidad de menores de 5 a 11 años que hay por inmunizar contra el virus.

”Cuando el problema no sea de disponibilidad sino de decisión de los padres por vacunar a sus hijos, ahí sí las medidas podrían cambiar (…). Estamos de acuerdo con que se establezcan restricciones para no vacunados, pero niños más adelante”, recalcó.

¿Qué opinan los padres de familia?

De un grupo de 50 padres de familia que fueron encuestados por este diario, 47 de ellos indicaron que sí se debería exigir el carnet de vacunación contra la COVID-19 para regresar a las aulas. La mayoría de ellos indicó que esta sería una forma de proteger a los menores ante el contagio por el virus y de garantizar que el retorno sea seguro para toda la comunidad en general.

Por otro lado, también se les cuestionó sobre si estarían de acuerdo con ampliar el aforo al 100% en los centros de estudios. De la totalidad de padres muestreados, el 39,4% indicaron que no es la medida correcta, mientras que el 36,4% dieron su visto bueno. Los que aún no tienen claro si es o no una buena decisión conforman el 24,2%.

Gobierno no toma acciones para acelerar inmunización

Abanto refirió que es preocupante que el Gobierno no tome acciones al respecto cuando las clases están a la vuelta de la esquina y hay más de 2 114 980 menores de 5 a 11 años sin una sola dosis contra la COVID-19, según la información de Reunis. Además, en el grupo etario de los adolescentes (12 a 17 años), 1 831 741 son los que carecen de vacunas.

“La prioridad del presidente y del Ministerio de Salud debe ser vacunar lo más pronto posible a niños con primera dosis. Deben tener un plazo y compromiso (…) para (definir) cuándo van a lograr la vacunación completa. Si bien no es obligatorio, hay que desarrollar campañas de vacunación para los padres. No hay compromiso por parte del Gobierno”, aseveró la Defensoría.

El Sutep también se pronunció al respecto e informó que es preocupante el desinterés del Ministerio de Salud desde que Hernán Condori asumió el puesto, ya que el gremio ha enviado cartas para instar a la institución a realizar campañas de sensibilización dirigidas a los padres de familia para que los estudiantes sean inmunizados.

“Nosotros hemos enviado documentos en reiteradas oportunidades exigiendo campañas de sensibilización para la vacunación, también para plantear características sanitarias básicas, es decir, asegurar que los colegios tengan los servicios básicos para poder brindar el servicio, pero no se nos ha respondido. Es preocupante que en la presencialidad sigamos teniendo falencias. Esto puede generar más contagios”, recalcó.