EsSalud: empiezan las investigaciones para determinar si Karelim López tuvo trato preferencial

El último domingo 13 de febrero el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció a través de un comunicado que dará inicio a la investigación para corroborar si Karelím López Arredondo tuvo alguna preferencia o si se vulneró el protocolo médico. Esta investigación comienza tras la última visita que tuvo López el pasado 8 de enero, en donde una ambulancia de EsSalud habría llegado hasta la puerta de la casa de la cuestionada empresaria para aplicarle una inyección por un dolor de garganta, según contó Panorama.

“En caso se determine alguna irregularidad, se derivará el caso a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la institución, a fin de que investigue y, de corresponder, se adopten las sanciones disciplinarias pertinentes contra los funcionarios que resulten responsables, los cuales también serán denunciados ante las autoridades competentes”, se le en el comunicado de EsSalud.

Por su parte, la médico Leslie Charpentier, quien se encargó de atender a López, aseguró que la visita médica se hizo siguiendo una serie de pasos protocolares en los que se prioriza a personajes políticos o también llamadas “atenciones recomendadas del Gobierno”.

PUEDES VER: Caso Petroperú: allanan Palacio de Gobierno y viviendas de Karelim López y Hugo Chávez Arévalo

“Yo solamente voy. Normalmente en las atenciones que son llamadas “atenciones recomendadas del Gobierno” vamos inmediatamente, no nos dicen ni lo que es, pero tenemos que ir porque es parte de nuestro trabajo. Aunque, normalmente llegamos y no tienen nada esos pacientes, simplemente llaman porque... no sé, tienen “vara””

En el documento presentado en el reportaje de Panamericana televisión, se señaló que los responsables de que existiera dicha visita fueron los miembros de la subgerencia de Sistemas de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), pertenecientes al Seguro Social, quienes serán investigados.

Finalmente, desde el comunicado, EsSalud ratificó su compromiso de brindar “un servicio de calidad, eficiente y oportuno basado en la transparencia y sin preferencias ni discriminación de ningún tipo a todos los peruanos”.