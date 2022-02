San Luis: hallan muerta a adolescente de 17 años en un hotel

En San Luis, trabajadores de un hotel de la zona hallaron el cuerpo de una adolescente de 17 años, quien había ingresado a una habitación. El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Circunvalación.

De acuerdo con América Noticias, la menor ingresó al hospedaje el último sábado por la tarde. Un día después, a las 10 de la mañana, los administradores del establecimiento informaron a las autoridades el hallazgo del cuerpo.

En ese panorama, Samuel Ramos, tío de la adolescente, sostuvo que su sobrina salió de su vivienda, ubicada a unas cuadras del hotel. Solo llevaba una mochila.

“Mi sobrina salió con una mochila, no supe más hasta el día siguiente que me dijeron que había fallecido. No me dijo a dónde iba, solo llevó su mochila. Yo me enteré el domingo a las 6 p.m., cuando ya levantaron el cadáver”, expresó al referido medio.

El matinal señaló que el certificado de la necropsia reportó que la causa del deceso fue un edema cerebral-hemorragia pulmonar. No obstante, los policías investigan cuáles fueron los agentes causantes.

En tanto, la PNP busca determinar si la menor ingresó acompañada, por lo que han recogido el testimonio de los administradores del hostal.