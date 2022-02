Renato Lazo: Si tuviéramos acceso al gas natural en Piura, podríamos pagar S/ 15 soles por balón

Renato Lazo, experto en derecho de hidrocarburos y gas natural, indicó que el acceso al gas natural en Piura permitiría reducir los costos a las familias de la región. El especialista señaló que los ciudadanos podrían pagar 15 soles por el equivalente a un balón de GLP, el cual actualmente está valorizado entre 50 y 60 soles.

“En Piura siempre hemos contado con el recurso. En su momento se desconocía de su utilidad y luego se realizó una concesión que por años no logró cumplir con los objetivos planteados. Si tuviésemos acceso al gas natural, hoy podríamos estar pagando 15 soles”, puntualizó.

Además, remarcó que las familias de bajos recursos no tendrían que verse en la obligación de adquirir una cantidad estándar de gas, que es lo que sucede cuando se compra un balón.

Masificación

Por otro lado, Lazo recomendó al Estado mantener el bono FISE en todas las regiones, ya que se ha propuesto que este beneficio deje de extenderse a las regiones que ya cuentan con concesiones, como es el caso de Piura.

“El Estado tiene el bono FISE que aporta presupuesto para la conexión a domicilio. En este momento, el programa funciona para Piura”, explicó. Sin embargo, esto solo beneficiaría a la población local mientras el bono esté vigente para todos los departamentos.

“Recién, hace unos tres o cuatro años, se dio la concesión a Gasnorp. Sin embargo, existió una concesión de gas en Piura con otra empresa desde hace casi 20 años. Entonces, ya tendría que haberse desarrollado, pero esto no sucedió (…). Con este planteamiento lo que dice el Estado es que, si no pudiste desarrollarte hasta el momento, es tu culpa. El fondo FISE no es ilimitado”, añadió.

Por otro lado, también consideró una buena medida el contar con una tarifa única a nivel nacional, ya que se tiene como objetivo impulsar al gas natural como matriz energética del transporte, por lo que sería necesario que el precio sea igual en todas las regiones.

“Si alguien de Piura desea viajar fuera, es necesario que los costos no varíen de forma importante”, complementó. Cabe señalar que Piura, al ser una región que produce este recurso, tiene la posibilidad de acceder al servicio a un precio más accesible.

Complicaciones

En cuanto al proceso judicial emprendido por Gastalsa para recuperar una concesión declarada caduca por el Ministerio de Energía y Minas por la vía administrativa debido a incumplimientos contractuales, el especialista opinó que esta medida puede paralizar o generar retrasos en el avance de la masificación del gas en la región, así como evitar que la población logre ser beneficiada por el bono FISE a tiempo.

Asimismo, sobre la oposición de algunos ciudadanos de Chusis, de la provincia de Sechura, a la instalación de tuberías por parte de Gasnorp, Lazo explicó que es necesario que la empresa y el Estado resuelvan las dudas de la comunidad y den a conocer las bondades que supone la llegada del gas natural a la zona, como el aumento de fuentes de trabajo.