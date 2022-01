Arequipa: escolares sin vacuna no serán impedidos de regresar a clases

Desde Arequipa, el ministro de Educación, Rosendo Serna Román, indicó que prepara un retorno seguro a clases, aunque este dependerá del comportamiento de la tercera ola . El reinicio del año escolar está previsto el 28 de marzo. Las claves para garantizar el retorno seguro a clases son los protocolos sanitarios y vacunación.

Sin embargo, el ministro enfatizó que la inmunización no será obligatoria para que los menores retornen a las aulas.

“La vacunación en escolares depende de la responsabilidad de los padres. Si hay papá vacunado, hay hijo vacunado. Tenemos que convencernos que en situaciones críticas, la vacuna es muy importante. Estamos en una tercera ola y no tenemos el porcentaje alto de decesos por las vacunas”, indicó Serna.

Esa misma línea fue ratificada por el nuevo gerente regional de Educación de Arequipa, Santos Benavente Véliz. Este indicó al término de la reunión que se comunicarán con los padres reacios a la vacunación de sus hijos para darles a conocer la importancia de la protección. Empero, ratificó eso no será impedimento para que retornen a clases.

También informó qu e el 4% de 26.000 educadores en Arequipa, aún no se han vacunado . Sostuvo que igualmente conversarán con ellos.

Sobre la vacunación a profesores, el ministro Serna informó que el 95% de maestros ya se vacunaron.

“Es un porcentaje mínimo que falta, vamos a trabajar el tema de convencimiento, queremos tener seguridad para volver a la escuela. Yo sé que la comunidad educativa va a persuadir en los maestros que son empáticos y van a entender que la única forma de estar seguros, es con la vacuna”, acotó.

Clases en Arequipa

En la reunión del Comando COVID el gerente de Educación informó que hay 4.800 locales educativos aptos para el retorno a clases en la región. Sobre los 114 planteles en mal estado, indicó que elaboran un plan de refacción y de reforzamiento.

Benavente Veliz y el director de Gestión Pedagógica, Wuilver Gómez Castillo presentaron el plan de acciones para garantizar el retorno a clases de los menores.

El plan cuenta con 4 dimensiones, el primero es acceso y continuidad de los aprendizajes con 5 opciones: la generación de espacios de participación estudiantil, la estrategia de locales para la prevención de deserción escolar. El desarrollo de habilidades digitales, la promoción y monitoreos de recursos pedagógicos, la planificación y desarrollo de procesos de aprendizaje en escenarios híbridos.

Los otros puntos importantes son: dotación y fortalecimiento de competencias personales, material educativo y escuelas seguras y acogedoras.

Medina critica a gerente de Educación

El congresista Ricardo Medina criticó la designación del nuevo gerente de Educación Santos Benavente, quien no tendría la capacidad para el cargo. “No es un especialista en educación básica regular, no creo que tenga conocimiento”, respondió. Además calificó de desacertada la decisión de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. “Que no piense en sus amigos y allegados, que piense en el desarrollo de la región”, opinó. No descartó citar a Gutiérrez a la Comisión de Educación del Congreso que preside.