Se triplican atenciones en centros de salud de Tacna por la pandemia

La directora de la Red de Salud de Tacna, Maruja García Mamani, informó que las atenciones en los 71 centros de salud que administra la red, se han triplicado la última semana . Ello se debe a que la población, ante síntomas leves, se ha volcado a los establecimientos para la toma de pruebas de descarte de COVID-19.

Hasta el lunes 10, la red tomó 561 pruebas, resultando 248 positivos, es decir el nivel de positividad al virus es de 44%. A diferencia de la primera y segunda ola, el 95% de casos son leves y la hospitalización es mínima . García resaltó que eso es gracias al proceso de vacunación.

La Red informó que sus establecimientos soportarán esta oleada en la medida de la responsabilidad ciudadana. Pidieron a las personas que no presentan síntomas del virus no acudir a los centros de salud pues no serán priorizadas y no se les tomará pruebas de descarte.