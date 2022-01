Luzi Toro, defensora de antivacunas, presidirá Comisión de Salud de la Municipalidad de Lima

En la reciente sesión ordinaria del Consejo Municipal de Lima, Luzi Margarita Toro de Jiménez, regidora por el partido Podemos Perú, fue elegida como la presidenta de la Comisión de Salud Pública de dicha institución tras obtener 31 votos a favor.

Bajo este cargo en el último año de gestión del alcalde Jorge Muñoz, la funcionaria deberá implementar nuevos protocolos municipales para evitar más contagios de coronavirus. Sin embargo, en anteriores ocasiones Toro tuvo ciertos comentarios negativos sobre la efectividad de las dosis.

“Las vacunas experimentales han causado estragos a la comunidad, como en los deportistas calificados”, indicó en una discusión pasada acerca de una ordenanza para pedir el carnet de vacunación obligatorio para ingresar a lugares cerrados.

En esta primera reunión del año, mostró una posición similar e intentó minimizar la efectividad de las dosis. “La ciudadanía tiene que estar protegida. Todos hemos perdido nuestros parientes u otro y quizás la primera, segunda o tercera dosis está frenando el tema de los decesos. No queremos seguir llorando a nuestros seres queridos por falta de vacunas”, sostuvo.

Así también, defendió la posición de los antivacunas pese a la actual tercera ola de la pandemia. “Son muy importantes las vacunas y deben ponerse a disposición de todo el país. Sin embargo, debe tomarse en cuenta, señor alcalde, que a las personas que no quieren vacunarse no las podemos obligar porque es su cuerpo, es su vida y nosotros no podemos cambiar eso. Hay muchas religiones que no desean vacunarse debido a sus creencias y forma de vida”, agregó.

Por último, ante el pedido de varios regidores, Toro mencionó que no pertenece a los movimientos contra las inmunizaciones, pero sí que “los respetaba”. “No soy antivacuna, todo lo contrario, sino que acepto que es real que no todas las personas piensan igual que nosotros. Por eso, hay que respetarlas”, finalizó.