Chavimochic: obras podrían verse perjudicadas ante un eventual fenómeno de El Niño

En el 2017, el Fenómeno de El Niño Costero afectó la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica del Canal Madre del Proyecto Especial de Chavimochic (Pech). Ante estos antecedentes, la institución extendió su preocupación por un nuevo evento similar que podría afectar en La Libertad las obras paralizadas de la presa Palo Redondo.

“ Las obras de la III Etapa de Chavimochic están paralizadas hace cinco años, tenemos una presa Palo Redondo al 70% de construcción. Ahora, se debe tener cuidado en el manejo, ante un evento extraordinario como el fenómeno de El Niño, que podría deteriorar las obras que han sido construidas y eso podría complicar más la situación de la que ya se tiene con la postergación del destrabe de estas obras ”, indicó a La República, Edilberto Ñique, Gerente general del Pech.

Sobre el retraso que se ha venido dando al destrabe de las obras, el gerente de Chavimochic señaló que esta pasa por el accionar de los funcionarios de Gobierno.

“Es bueno analizar con serenidad el tema. Desde la época del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se necesitaba el destrabe, pero el recurso humano no eran los idóneos, se le daban el encargo, pero desconocían el tema, luego no tenían la formación profesional para interpretar correctamente los contratos y expedientes técnicos, siendo un tema tan delicado y complejo. No tuvieron tiempo suficiente y los cambios políticos hacían que se empiece desde cero”, expresó.

“ Nos habíamos generado muchas expectativas con la gestión del ministro de agricultura Jorge Montenegro. Se visualizaba un destrabe más rápido, lo que no ha ocurrido. No hay en Lima una persona que conozca a profundidad y tenga la capacidad para tomar una decisión, por más que el presidente de turno haya ordenado priorizar el tema Chavimochic . Tienen temor que a futuro sean observados, más allá que el contralor de la República adelantó que está dispuesto a un acompañamiento concurrente a la gestión”, agregó Ñique.

Edilberto Ñique manifestó que en su momento se debería investigar quienes permitieron que se paralizaran estas obras y encontrar responsables. Foto: La República

Devolución de concedente

El gerente de Chavimochic fue claro en señalar que han solicitado la devolución del concedente y la titularidad del proyecto al Gobierno regional de La Libertad.

“Han pasado varios meses de esperar el destrabe, al parecer no quieren realizarlo y eso nos obliga a solicitar que se nos devuelva. Personalmente aprovechando el Gore Ejecutivo de diciembre 2021, les he explicado a la premier, al ministro de Economía, Agricultura, a la vicepresidenta Dina Boluarte, uno a uno el costo beneficio y lo que significa para el país y la región culminar las obras. Todos dicen que sí se hará, regresan a Lima y se olvidan”.

Paralización de obras evitan que 30.000 héctareas sean puestas a favor de la agroexportación en La Libertad. Foto: La República

Todo esto ocasiona que el Estado tenga una pérdida por la no exportación de productos de 1.500 millones de dólares, y sumado a otros conceptos supera los 2.000 millones de dólares anuales.