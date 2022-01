Agua Dulce: programación de visitas a playa genera molestia entre bañistas

La Municipalidad de Chorrillos anunció que, a partir de este viernes 7 de enero, los bañistas que deseen acudir a la playa Agua Dulce deberán reservar con antelación la fecha y hora de su visita al balneario. Por ello, cientos de ciudadanos se registraron en la comuna.

Sin embargo, algunos veraneantes no hicieron este procedimiento con anterioridad en la página web y fueron impedidos de entrar, por lo que tuvieron que regresar a casa.

“En parte me parece bien porque así no hay tanto contacto con las personas, para cuidarnos, protegernos. Pero en parte no (estoy de acuerdo) porque hay personas que quieren venir con sus hijos y es la playa más factible para uno”, dijo a RPP Noticias una señora que llegó con su nieto.

Por otro lado, aún hay resistencia a la obligatoriedad de tener que hacer una reserva para ingresar a la playa. “Para los que vienen de lejos puede ser un problema”, mencionó una vecina.

Además, algunos presentes indicaron que ya no encontraron cupo, razón por la que acudieron a ver si era posible acceder al balneario sin la inscripción previa.

Bañistas agotaron cupos hasta el 13 de enero

En menos de 36 horas, los bañistas ya se inscribieron y agotaron todas las fechas del 6 al 13 de enero. El aforo es de 200 boxes (800 personas en total), los cuales volverán a estar disponibles a partir del 14 de este mes.

Las personas que lograron hacer su registro deben presentar su carné de vacunación anti-COVID-19 y su DNI para poder acceder a la playa. Además, serán revisado para constatar que no hayan traído comida o bebidas alcohólicas.

Los cupos se agotaron en la Playa Agua Dulce. Foto: Municipalidad de Chorrillos

Link y pasos para separar tu ingreso a la playa Agua Dulce

Municipalidad de Chorrillos al dar clic en este Ingresa a la página web de laal dar clic en este enlace

Luego, accede a Chorrillos te cuida.

La página web de la Municipalidad de Chorrillos para separar tu ingreso a la Playa Agua Dulce. Foto: Municipalidad de Chorrillos

Coloca tu información personal, como DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, entre otros .

Además, puedes separar el ingreso para tres acompañantes más .

Una vez que completes tu registro, puedes imprimir o tomar captura que valide tu acceso al balneario.

Lo que está prohibido en Agua Dulce

Ingerir alimentos en la arena

Consumir bebidas alcohólicas

Instalar carpas

Ingresar con mascotas.

Medidas obligatorias en la playa Agua Dulce