Candelaria 2022: opiniones dividas sobre si debe realizarse o no festividad en Puno

A solo un mes de conmemorarse la fiesta de la Candelaria 2022 sigue en debate si debería realizarse este año o no en la región de Puno, en medio de la pandemia del coronavirus.

Fredy Condori Yujra, responsable del laboratorio COVID-19 en Puno, y autor de varias investigaciones sobre el comportamiento del virus en la región altiplánica, consideró que debería llevarse a cabo por la variante Ómicron, altamente contagiosa.

En posición contraria al biólogo está la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), entidad que organiza la festividad. La actual directiva encabezada por Víctor Jesús Espino Gutiérrez, convocó a los conjuntos interesados para que se inscriban con el propósito de participar en la Candelaria.

Fredy Condori, consideró que las autoridades de Puno no deberían sentirse ajenas a lo que viene sucediendo en España. Recordó que, en el País Vasco, comunidad autónoma en el norte de España, se han registrado 4.265 nuevos positivos y una incidencia acumulada en 14 días de 2 076 68 casos por cada 100.000 habitantes. Hay un total de 381 pacientes ingresados a causa de la enfermedad y 110 en la unidad de cuidados intensivos. Por ello, anuncia medidas para contener la ola.

Condori precisó que, en el Perú, se elevó a 71 los contagiados en Lima Metropolitana y Sullana por Ómicron. “Esta variante es más contagiosa. Si hubiera mayor concentración de personas los contagios crecerían. La situación es más crítica porque en el sector rural no hay resistencia a vacunarse”, refirió.

Consultado por La República, el decano del colegio médico de Puno, Vidmar Mengoa, indicó que por la festividad no debe llevarse a cabo. Considera que por un año que no se dance la fe y la cultura no se verán afectados.

Por su parte el alcalde de Puno, Martín Ticona, dijo que no hay condiciones para que la fiesta tenga lugar como en años anteriores. No obstante, consideró que sí se desarrollase algunas actividades de carácter religioso.