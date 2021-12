Nancy Tenorio: “Pido la sanción máxima para Melisa González Gagliuffi”

Han pasado más de dos años desde el viernes 11 de octubre de 2019. En dicho día, la camioneta de Melisa González Gagliuffi impactó contra tres jóvenes en plena avenida Javier Prado, en San Isidro. En tanto, la familia de uno de los jóvenes fallecidos aún no halla justicia por el caso. Ahora, la defensa de la acusada pide una sentencia nula de prisión y la exoneración del pago de una reparación civil, pese a las pruebas remitidas.

Según los videos de las cámaras de seguridad que registraron el hecho, se observa que el auto de Melisa González Gagliuffi impactó contra Christian Buitrón, Joseph Huashuayo y Luis Vega. El primero murió instantáneamente mientras que Huashuayo (28) falleció en el Hospital Loayza, luego de no resistir por sus severas lesiones.

Los tres jóvenes iban rumbo hacia una entrevista de trabajo y planeaban realizar un negocio juntos; sin embargo, el accidente lo cambiaría todo. Luego de varias idas y venidas en el caso, el próximo 28 de diciembre se dará la sentencia contra Melisa González Gagliuffi.

La madre del fallecido Joseph Huashuayo contó a La República la lucha que ha tenido durante todo este tiempo, luego de que la principal acusada fue liberada tras un mes de estar recluida en la cárcel Virgen de Fátima

“El avance ha sido lento porque (...) han estado trabajando de manera virtual. Ya son más de dos años y dos meses. Todas las evidencias de las cámaras se ha visto. Ella manejó a gran velocidad en la vía y atropelló a los jóvenes, dos de ellos fallecieron”, mencionó Nancy Tenorio.

La mujer recuerda que su hijo Joseph, quien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tenía muchos planes a futuro. Ahora, pide que la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima sentencie a Gagliuffi por el delito de homicidio culposo agravado.

“Mi dolor como madre es muy grande por no tener a mi hijo y que haya fallecido de una manera absurda. En verdad, como madre me duele y no lo puedo superar. Yo lo que quiero es que le den la pena que corresponde de acuerdo a ley: 12 años. Entonces, en verdad, estamos buscando una sanción efectiva por la imprudencia de haber manejado de esa manera. Mi hijo tenía tanto futuro con tantos proyectos y sueños. Le truncó la vida y la oportunidad de vivir”, acotó.

La mañana del 11 octubre, Melisa González perdió el control de su camioneta en la cuadra 10 de la avenida Javier Prado, atropellando a tres amigos. Cristian Buitrón y Joseph Huashuayo fallecieron en el accidente. (Foto: Archivo La República)

Así también, denunció que la defensa legal de Gagliuffi exigiría que no se le dicte ninguna medida al ser inocente. “ Ellos piden que no les den ni un día de cárcel y eso de la indemnización. Todo a su favor. ¿Cómo que ningún día? ¿Y qué pasa con las vidas de los jóvenes? Yo tengo mucho dolor. Exijo justicia y pido la sanción máxima para ella”, mencionó.

“Su argumento es que el carro negro le cerró el paso. Pero, según los videos, el auto pasa de frente. Ella va a velocidad contra los jóvenes”, añadió.

Gagliuffi intentó dar dinero a familia de Joseph Huashuayo

Nancy Tenorio también indicó que ellos continúan en la lucha por justicia. No han aceptado dinero de Melisa González Gagliuffi.

“Su intención ha sido esa (de dar dinero). No quería aceptar nada. Yo pido justicia por mi hijo. Ella no auxilió a mi hijo ni llamó a un hospital rápidamente para que lo atiendan. Él estaba sufriendo y ella se quedó callada ni lo llevó a un local”, sostuvo.

Por último, invocó a la jueza Liliana Chávez Berrios del Segundo Juzgado de Tránsito de Lima a determinar una justa sentencia. “El 28 es la sentencia. Yo espero que la jueza determine los 12 años de cárcel. A mi hijo nunca me lo van a devolver”, dijo.

Poder Judicial revocó prisión preventiva de cuatro meses contra Melisa González Gagliuffi. Foto: Flavio Matos

¿Melisa González Gagliuffi se encuentra libre?

Pese a que el 21 de octubre se le dio cuatro meses de prisión preventiva, González Gagliuffi salió de la cárcel con comparecencia restringida. Durante ese 2019, los familiares denunciaron irregularidades en el proceso.

“Pensamos que (el proceso) sería en el Poder Judicial. Pero lo cambiaron, fue en San Juan de Lurigancho. Como ya estaba con el tiempo, mi papá no llegó y el abogado tampoco”, indicó la hermana de Huashuayo en La República.