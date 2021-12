COVID-19: gerente de EsSalud revela que aún entregan ivermectina a pacientes

El gerente general de EsSalud, Christian Miranda Orrillo, reveló que los pacientes con COVID-19 del Seguro Social aún reciben ivermectina en su tratamiento en caso de que este fármaco haya sido recetado por su médico tratante. Ello, a pesar de que la comunidad científica ha demostrado que este medicamento no tiene efectividad contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“Nosotros tenemos una política para que nuestros pacientes reciban lo que sus médicos prescriben. Si nosotros respetamos la prescripción, es lo que se entrega. Nosotros tenemos en la farmacia ivermectina, somos muy respetuosos de la prescripción que haga cada colega”, indicó el funcionario de EsSalud durante entrevista con Canal N.

A inicios del 2020, la ivermectina se utilizaba como tratamiento de casos leves de COVID-19, pero fue retirada del protocolo en Perú desde fines de ese mismo año , ya que el Ministerio de Salud (Minsa) determinó que no tenía ninguna utilidad en la prevención o atención de infecciones por coronavirus.

Ivermectina fue descontinuada a finales del 2020 por su ineficacia contra la COVID-19. Foto: Minsa

Ello se oficializó en octubre del 2020, a través de la Resolución Ministerial N.º 839-2020/Minsa; sin embargo, EsSalud aún tiene un exceso de stock de este fármaco.

“(La ivermectina) no está proscrita, no está contraindicada, no está prohibida la entrega de este medicamento. La gestión anterior había comprado ivermectina para casi 80 años, nosotros tenemos este medicamento en sobrestock”, añadió Miranda.

El actualizado Documento técnico: manejo de personas afectadas por COVID-19 en los servicios de hospitalización tampoco incluye a la ivermectina en el tratamiento de los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto, desaconsejó el uso de este antiparasitario.