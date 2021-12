Chosica: se hizo pasar como cliente para robar un televisor y almohadas de un hotel

Tenía todo planeado. Un hombre se hizo pasar como un cliente y se llevó un televisor y dos almohadas de un hotel en Chosica. En las cámaras de seguridad del hospedaje se observa cómo el sujeto huye del lugar con el botín en una bolsa.

Según una de las trabajadoras, el hampón ingresó al lugar con la excusa de que solo se iba a bañar y que su esposa pronto le daría el alcance. Luego de media hora, y tras concretar su ilícito plan, el delincuente se fue y le pidió a la recepcionista que no entre al cuarto.

“El sujeto me volvió a tocar el timbre y me dijo: ‘Señorita ya llegó mi esposa, voy a irla a buscar’, pero salió con el saco. Yo no me percaté porque normalmente no estamos acostumbrados a revisarle las pertenencias a los clientes. Él me dijo: ‘Yo ya vengo, no vaya a entrar a la habitación que he dejado unas cositas’”, comentó la agraviada a América Noticias.

Al ver que el hombre no regresaba, la trabajadora subió al dormitorio y se dio con la sorpresa de que faltaban varias cosas, entre ellas, el televisor. Ante esto dio aviso a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las cámaras de videovigilancia captaron cómo el sujeto abandona el hotel y se sube, como si nada pasara, a una unidad de transporte público.

En tanto, la trabajadora del establecimiento, así como el dueño, pidieron mayor seguridad en la zona y la instalación de más cámaras de seguridad. Asimismo, advirtieron que esta modalidad se está replicando en otros distritos de Lima.