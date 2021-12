Carabayllo: denuncian que Pronoei no recibe apoyo de Municipalidad y no cuentan con agua ni desagüe

Con información de Omar Coca/URPI-LR

Tras ser víctimas de un robo a horas de la noche del último 29 de noviembre, las familias y profesoras que integran el Pronoei Nuevo Amanecer V piden una mayor atención a la Municipalidad de Carabayllo ante estos casos. Así también, invocan a que los ayuden ante este asalto que se ha llevado gran material educativo.

“Lo que se han llevado son materiales educativos y didácticos como libros, materiales de ciencia o matemáticas. Lo que prácticamente habíamos recolectado a través de las donaciones con otros colegios se han llevado”, dijo Irma Sulca, una de las representantes, en La República.

Asimismo, recordó que ya hubo crímenes en otros predios de la zona de Carabayllo. “Hay múltiples robos de distintos hogares. Se han llevado su refrigeradora, entre otros, y ahora nos tocó a nosotros. Necesitamos el apoyo de las autoridades, ahora de la Municipalidad de Carabayllo, y hemos solicitado ayuda por parte de directiva”, indicó.

Además, Sulca denunció que la Municipalidad realizó un pedido para que ellos realicen una carta de agradecimiento por su buena gestión y con esto, iban a recibir un apoyo. No obstante, esto no sucedió. “Ellos nos pidieron una carta de agradecimiento y dijeron que ahí sí nos ayudarían, pero pasó un tiempo, le dimos la carta y hasta ahora no nos han ayudado. Solo nos dieron plantas”, sostuvo.

¿Y el Minedu?

Según las familias y directa de la zona, este centro no es financiado en el Ministerio de Educación (Minedu), debido a que aún no es un terreno saneado y no se ha cedido el terreno a la entidad.

“Al inicio, nosotros creamos este Pronoei, ya que de aquí hay colegios a más de 18 cuadras. Esto es muy lejos y costoso para los padres de familia, quienes pagan tres soles a seis soles diarios. Debido a esta necesidad se gestionó para que toda la comunidad se beneficie. El Minedu cuando nos acercamos nos dijeron que no podían porque somos un Pronoei y nos iban a ayudar cuando todo el terreno este saneado o con la inmobiliaria ceda el terreno al Minedu. Por eso no nos dan”, agregó.

Así también, señaló que sí les realizan un pago a las profesoras del centro; sin embargo, solo sería una propina. “No tenemos silla ni mesas. Ahora, pedimos que nos ayuden y que nos den seguridad”, añadió.

Por otro lado, dicha zona, incluso el Pronoei, no cuentan con agua y desagüe para que las familias puedan asearse de manera cotidiana. Además, el lugar donde los niños se concentran está a punto de desplomarse.