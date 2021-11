¿Cuáles son los feriados que tendrá Perú en el 2022? Revisa la lista completa

Solo queda un mes para que termine el año y comience el 2022. El 2021 se ha pasado rápido en medio de una probable tercera ola de la pandemia del nuevo coronavirus, pero con más del 65% de la población objetivo protegida con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, además de todos los eventos políticos que marcaron a la población.

La ciudadanía espera que el nuevo año sea mejor que el anterior y que la emergencia sanitaria sea controlada y, por qué no, superada. A continuación, te contamos qué días serán feriados en el 2022.

¿Qué son los feriados en Perú y cómo se pagan?

Los feriados son días no laborables para el sector público y privado, que usualmente son aprovechados por la población para realizar algunos viajes dentro del país o al extranjero. Los trabajadores perciben una remuneración ordinaria que corresponde a un día de trabajo, y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados, excepto el Día del Trabajo, en el cuál se abonará un día de remuneración, sin condición alguna.

Por otro lado, algunas empresas, debido a la ocupación económica que desempeñan, pueden acordar el normal desarrollo de sus actividades. En ese caso, el empleador está en la obligación de otorgar un pago adicional a sus subordinados.

Lista de feriados del 2022 en Perú

Estos son los feriados que tendrá el 2022.

Enero

Sábado 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados

Marzo

No hay feriados

Abril

Jueves 14 de abril: Jueves Santo

Viernes 15 de abril: Viernes Santo

Domingo 17 de abril: Domingo de Resurrección

Mayo

Domingo 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Miércoles 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 28 de julio: Fiestas Patrias

Viernes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados

Octubre

Sábado 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

Noviembre

Martes 1 de noviembre: Día de todos los Santos

Diciembre

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 25 de diciembre: Navidad

¿Qué días no laborables habrá en 2022?

El Gobierno aún no ha dispuesto qué días no laborables tendrá el 2022 a nivel nacional. Sin embargo, hay que detallar que un día no laborable significa que los trabajadores del sector público podrán descansar de sus labores durante ese día. En tanto, el sector privado también puede acogerse a la medida, previo acuerdo entre los trabajadores y el empleador.