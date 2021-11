Conoce los 12 distritos de Lima que ya tienen a más del 70% de su población vacunada con dos dosis

Desde el próximo 15 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto que será obligatorio el uso del carné de vacunación que acredite que una persona tiene las dos dosis para poder ingresar a espacios cerrados como centros comerciales, restaurantes, etc. La medida busca evitar más contagios masivos por coronavirus.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), hasta el mediodía del miércoles 24 de noviembre, el Minsa aplicó 40 199 351 dosis en el ámbito nacional, de los cuales, 17 575 717 personas ya completaron su esquema de inmunización con ambas dosis y 22 125 369 ya tienen la primera dosis. Es decir, faltan más de 6,5 millones para llegar a la meta.

Precisamente, Lima es una de las regiones que ha logrado proteger a su población con dos dosis contra la COVID-19 con el 67.4%. De los cuales, 11 distritos ya lograron colocar ambas dosis a sus ciudadanos.

Los distritos con más del 70% de su población con dos dosis

Jesús María: 77.2%

Lince: 77.0%

Magdalena: 76.7%

Breña: 76.9%

San Miguel: 75.9%

Surquillo: 75.6%

Barranco: 72.3%

San Luis: 71.9%

Cercado de Lima: 71.6%

Chaclacayo: 70.6%

San Borja: 70.3%

Los Olivos: 70.2%

Vacunación contra la COVID-19 sigue siendo voluntaria

Hace unos días, el ministro Hernando Cevallos señaló que la Ley N° 31091, que establece que el Estado peruano garantiza el acceso libre y voluntario al tratamiento preventivo y curativo de la COVID-19, no será modificada. Sin embargo, el Ejecutivo dispuso que desde el 15 de diciembre los no vacunados con ambas dosis no podrán ingresar a espacios cerrados como cines, bares, restaurantes y centros laborales.

“Si usted no quiere, no se aplique la vacuna, pero a lo que no tiene derecho es a sentarse a lado de una persona que está vacunada y no quiere contagiarse, porque, al no estar vacunado, usted tiene más posibilidades, el 30% o 40%, de contagiarse, tal como está demostrado científicamente. Usted le va a quitar una cama en UCI, seguramente, a muchas personas que la requieren, porque no se quiso vacunar”, declaró a Canal N.