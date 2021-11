VES: médicos declaran muerto a anciano que estaba vivo y ahora espera cirugía

El jueves 4 de noviembre, Paulino Osorio de 87 años ingresó de emergencia al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, debido a molestias oculares. De acuerdo con su familia, los médicos recomendaron que se quede internado por sus problemas en el corazón y también en los riñones.

El ingreso al centro de salud de Villa el Salvador habría sido a las cuatro de la tarde y tres horas después, el personal médico se comunicó con uno de los hijos del paciente para notificarle su fallecimiento. Cuando la familia se acercó al hospital para retirar el cuerpo y realizar los trámites de defunción, se enteraron de que su pariente no había muerto y los doctores tuvieron que disculparse por la confusión .

“Él entró para hacerse un chequeo, porque tiene una arteria en el corazón que está obstruida, entonces deciden dejarlo de un día para otro para darle un examen más exhaustivo”, contó Sandro, uno de los hijos del adulto mayor, en entrevista con Buenos días Perú.

“Luego me llaman a las siete de la noche y me dan la noticia de que había fallecido. Yo vine a ver el tema del cuerpo y me dicen que hubo un error en el sistema (...) Se había cogido la historia de otro paciente, nos dijeron que se tenía que quedar porque necesita un marcapasos urgente”, continuó.

El anciano aún permanece internado en el nosocomio y se encuentra a la espera de un traslado a otro hospital para recibir un marcapasos. “Necesitamos conseguir una cama, aquí llaman a emergencias del Rebagliati y el jefe de guardia siempre dice que no hay cama. Por nuestros propios medios estamos tratando de conseguir una cama en cualquier hospital donde le puedan realiza esa operación”, explicó Ronald, otro de los hijos del paciente.