Carabayllo: cerca de 300 familias duermen en la calle tras ser desalojadas de terreno

Cerca de 300 familias fueron desalojadas este miércoles en la faja marginal del río Chillón, ubicado en el distrito de Carabayllo. Son dos asociaciones de viviendas de más de 280 lotes que han sido retiradas de esta zona considerada como intangible.

Según comentaron los afectados a Panamericana Televisión, alrededor de 500 policías y agentes municipales del distrito llegaron durante la mañana del miércoles y tumbaron las casas de material noble; incluso, se observan postes de luz caídos en el terreno. Además, han recibido amenazas de que realizarían disparos si no abandonan el terreno.

Los pobladores de la zona señalan que el desalojo no debió proceder, ya que eran concesionarios del terreno desde hace tres años y pagaban sus tributos municipales. “Nos estamos formalizando e incluso tenemos documentos que la municipalidad tiene conocimiento, se está tributando y estamos tratando de formalizar”, contó una vecina.

Actualmente, están durmiendo en la calle, no tienen donde ir y se quedaron sin sus cosas, pues no les dieron tiempo de sacarlas de sus viviendas. “No tenemos nada. Los niños están durmiendo en carpas, en el parque; estamos haciendo la olla común, no están estudiando”, agregó.

El pasado 10 de octubre, se realizó el primer operativo de desalojo en esta zona del distrito de Carabayllo. Los afectados anunciaron una marcha hacia el Congreso de la República para buscar justicia.