“Tuve miedo”: adulta mayor de 103 años acudió a completar su vacunación contra la COVID-19 en SMP

María Estela, una adulta mayor de 103 años de edad, acudió a recibir su segunda dosis contra el coronavirus en el vacunatorio del Colegio José Granda, ubicado en San Martín de Porres. La anciana fue acompañada de su hija para completar su inmunización con Pfizer. Luego de varios meses del inicio de la aplicación de dosis, la fémina enfrentó su miedo por las inyecciones para estar completamente protegida.

“Tenía miedo porque ese hincazón no me gustaba, pero tenía una cuñada que me inoculó y no sentí nada”, señaló en Canal N. Su hija también mencionó a La República que su progenitora “no quería porque tenía miedo, ya que salía en la televisión que morían médicos y enfermeras”.

Sin embargo, en el último mes, la “engañaron” para que acuda a su inmunización. “Le dijimos que si no se vacunaba, iban a ponerle multa”, expresó la señora en broma. Ante ello, María Estela respondió que “a ella nadie le engaña”. La mujer también mencionó que su madre vino desde Cusco a Lima a la edad de los 50 años y se dedicó a ser modista de alta costura al no encontrar trabajo como docente.

Entre tanto, Luis Ríos Olivos, director adjunto de la Diris Lima Norte, precisó que las personas deben de seguir el ejemplo de esta adulta mayor de 103 años. Hasta la fecha, esta zona de la capital ya tienen más del 53% de personas vacunadas que comprende la población desde 0 años de edad.

“Hemos aplicado más allá de 1 600 000 dosis en nuestra jurisdicción hasta el 21 de octubre. Estamos superando el 53% de la población vacunada desde los 0 años hasta más de 60 años. Estamos contentos porque el 78% de esta población mencionada tiene su primera dosis y la mayoría también su segunda dosis”, dijo.

Por último, invocó que más personas de San Martín de Porres, Carabayllo, Puente Piedra y Santa Rosa vayan a inmunizarse, ya que tienen una gran cantidad poblacional.