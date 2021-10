Arequipa: albañil que sobrevivió tras caer del quinto piso de un edificio pide ayuda

El obrero Helvert Huamaní Llerena (50) cayó desde el quinto piso de un edificio en la urbanización Mirasol de Cayma, en Arequipa. El accidente ocurrió el 13 de septiembre; sin embargo, hasta ahora no puede caminar.

En un principio, los responsables de la obra le habrían ofrecido ayuda, así como correr con los gastos médicos, pero pasado el tiempo no le brindaron ningún tipo de ayuda. Es por ello que requiere apoyo.

Aunque el albañil ya salió del hospital Goyeneche, donde se encontraba internado, él continúa postrado en una cama en su casa.

“Tal vez si me hubieran ayudado rápido, no estaría en esta condición. El accidente pasó a las 4.00 p. m. y recién a las 7.00 p. m. me llevaron donde un médico particular. Ellos creían que iba a morir y por eso solo me miraban en la obra a pesar que pedía ayuda”, contó a las autoridades.

El día del incidente dijo que iba a levantar un muro de ladrillos y sufrió la caída. “Perdí el equilibrio y caí por el ducto destinado para el ascensor, llegando hasta el sótano. Me fracturé mi pierna, columna, la pelvis y me golpeé la cabeza”, contó.

Agregó que, si antes no hizo la queja, fue porque los encargados de la obra, Franshesco, Marco y Wilmar Mendoza, le pidieron no hacerlo a cambio de ayudarlo en todo. No obstante, ante el incumplimiento de la promesa, ahora los ha denunciado por el presunto delito de omisión de socorro y exposición de personas al peligro.

Helvert Huamaní pide ayuda a la población para costear sus medicamentos y tratamientos. Los que deseen ayudar pueden contactarse al celular 959 837 041.