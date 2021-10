Brindan oportunidades de capacitación para jóvenes de Lima, Cusco, Piura, Loreto y Ucayali

La pandemia causada por la COVID-19 no solo tuvo impacto en la salud de la población, sino que agudizó las enormes desigualdades existentes en el aspecto económico y social del país. Según un estudio del INEI, en el 2020 se produjo una reducción del empleo en alrededor del 23% en comparación con el 2019, afectando el empleo femenino (-26%), juvenil (-30%) y de baja calificación (-34%).

Con el objetivo de apoyar la reactivación económica y brindar mejores oportunidades a hombres y mujeres jóvenes del país que no estén estudiando ni trabajando, PRISMA ONG, con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, ha lanzado la convocatoria del proyecto “HOPE – Programa de Oportunidades Laborales para Jóvenes”, que busca capacitar y empoderar a 150 personas de entre 18 y 22 años en cinco regiones.

“Se ha identificado que los jóvenes que ni estudian ni trabajan (conocidos como ‘ninis’) son un porcentaje importante de la población juvenil; por ello, “HOPE - Programa de Oportunidades Laborales para Jóvenes” ha priorizado a ciudades de alta proporción de ‘ninis’ como Cusco (14.9%), Lima (18.8%), Loreto (22.2%), Piura (16.5%) y Ucayali (18.5%) para brindarles mejores oportunidades. Se capacitará a 150 jóvenes de estas regiones facilitando su incorporación al mercado laboral en el nicho de mercado de las pequeñas y medianas empresas”, explicó Diego Fernández Concha, Director de Planeamiento & Desarrollo de PRISMA ONG.

Proceso y requisitos

Pueden postular al programa “HOPE – Programa de Oportunidades Laborales para Jóvenes” tanto mujeres y hombres que cumplan los siguientes requisitos: ser residente en Cusco, Lima, Loreto, Piura y Ucayali; no contar con antecedentes penales; no estar laborando en una mediana o pequeña empresa formal, haber culminado la secundaria o contar con estudios técnicos y no haber renunciado a algún programa de becas.

Los postulantes pueden inscribirse en el link de la convocatoria BIT.LY/HOPEPERÚ hasta el 29 de octubre; luego pasarán por una evaluación a cargo de un Comité de Selección conformado en cada una de las regiones y tras ello, se publicará la lista de los 150 jóvenes que formarán parte del programa.

Durante cuatro meses, los seleccionados participarán en procesos de capacitación virtual relacionados con el servicio de orientación, vocación e información ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para que puedan elaborar su perfil profesional; de capacitación en habilidades blandas para apoyarlos en su empoderamiento y generar una actitud proactiva ante los desafíos que enfrentarán, como entrevistas de trabajo o asumir actividades específicas en una empresa.

Además, los seleccionados aprenderán a usar las herramientas y plataformas tecnológicas y también inglés, para acceder a información científica y académica disponible en este idioma.

“Esta es una gran oportunidad, por eso los invitamos a revisar nuestras redes y postular para formar parte de HOPE - Programa de Oportunidades Laborales para Jóvenes”, agregó el vocero de PRISMA ONG.

Reconocimiento a los mejores

De los 150 jóvenes que formarán parte del programa, se escogerán a los mejores participantes para que realicen pasantías en empresas aliadas al proyecto. De esta manera se reconocerá el esfuerzo puesto durante la capacitación.

Los interesados en postular al programa “HOPE – Programa de Oportunidades Laborales para Jóvenes” pueden inscribirse hasta el 29 de octubre en el siguiente enlace: BIT.LY/HOPEPERÚ.

Los 150 cupos repartidos en las cinco ciudades priorizadas, contemplan cubrir 50% hombres y 50% mujeres, e incluir una cuota para jóvenes con discapacidad.