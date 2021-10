Sunafil: qué funciones cumple, cómo se estructura, quién la preside y más

Cumplir las normas: “Sunafil aparece cuando hay una infracción, como las referidas a la seguridad social (salud, pensiones). A veces los empleadores deciden no colocar al trabajador en las planillas electrónicas (…), pero esto es muy riesgoso. Se debe determinar cuál es el monto que puedes pagar, de modo que puedas pagar también los beneficios sociales”.

Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo: “Es muy importante. Tras la muerte de los jóvenes de McDonald’s, el Estado dictó una norma que impuso a los empleadores la contratación de una póliza de seguros desde el inicio mismo de la prestación laboral, aún si el trabajo no es de riesgo. A veces el empleador dice que no puede hacer tal inversión, pero está de por medio la vida de la persona”.

Decir siempre la verdad: “Si estoy en falta, no voy a ocultar la situación. Si has asumido el riesgo de ser empresario, procura cumplir, y si no pudiste hacerlo, debes reconocer que estás en falta”.