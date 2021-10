SJL: delincuentes vacían casa y se llevan dinero destinado a tratamiento de salud

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-LR

La mañana de este jueves 7 de octubre, dos delincuentes llegaron a bordo de un auto color negro hasta una vivienda ubicada en la mz. V9 lt. 7 - Mariscal Cáceres en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ellos ingresaron y se llevaron más de 3.300 soles destinados para un tratamiento de salud; además de víveres y electrodomésticos.

Vilma Ochoa Cardenas (37) había salido junto con sus dos mejores hijas al mercado, lugar donde trabaja en la venta de desayunos. Posteriormente, se dirigió hacia el hospital para poder visitar a su esposo, el cual se encuentra en estado de coma.

“Yo salí cinco de la mañana de mi casa, deje a mis hijas vendiendo desayuno y me fui a ver a mi esposo. Cuando regresé en la noche, encontré la chapa tirada en el piso y mi puerta abierta. Entré y vi mis cosas todas tiradas, no estaba mi televisor. Grité muy fuerte, me desesperé, no sabía qué hacer. Solo lloraba porque se habían llevado todo, incluso el dinero para el tratamiento de mi esposo, hasta el balón de gas y los víveres que me habían donado”, detallo la víctima del robo a La República.

Según los vecinos, un auto negro estuvo rondando por la zona en horas de la mañana y, al apreciar que Ochoa no se encontraba en su domicilio, estos hicieron uso de una pata de cabra para poder romper la chapa. Asimismo, indican que no es la primera vez que sucede este tipo de eventos delictivos y lo asocian a la falta de alumbrado público en la zona.

“Aquí roban todos los días, nosotros pagamos la luz y no arreglan los postes que están malogrados, esos delincuentes aprovechan eso para robar. Incluso el joven que reparte los recibos de luz y agua tiene que venir acompañado porque ya lo han asaltado tres veces”, sostuvo un vecino.

La comerciante ambulante pide ayuda para poder seguir con el tratamiento de su esposo, que acaba de cumplir dos años de estar internado en el hospital de EsSalud Emergencias Grau.

“Mi esposo era docente, tiene 47 años. Él ingresó al hospital por una operación de apendicitis, pero quedó en coma, no entiendo cómo pudo quedar así cuando solo era una operación del apéndice. Yo lo visito después de trabajar y le doy tratamiento porque no quiero que se muera, pero ahora no tengo dinero, no sé qué hacer, estoy muy desesperada”, declaró.

Asimismo, dejó su número de celular 973062380 para cualquier apoyo económico.